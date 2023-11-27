Андрей Свечников вышел на 3-е место в истории «Каролины» по победным голам среди игроков до 24 лет

Теги рейтинги Каролина НХЛ Рон Фрэнсис Джефф Скиннер Себастьян Ахо Андрей Свечников Хартфорд Хоккей

Андрей Свечников забросил 19-ю победную шайбу в НХЛ.

Он забил свой первый гол в сезоне в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего 23-летний форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в этой игре. 

Россиянин повторил достижение Рона Фрэнсиса (19 победных голов), разделив с ним третье место по победным шайбам в истории франшизы среди игроков в возрасте до 24 лет (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс»).

Второе место занимает Джефф Скиннер (22), первое – Себастьян Ахо (27). 

В 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Андрея Свечникова 9 (1+8) баллов.

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2 комментария

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Михаил
Надо прибавлять
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0
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See what
Ну хоть куда-то вышел
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0
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