Андрей Свечников вышел на 3-е место в истории «Каролины» по победным голам среди игроков до 24 лет
Андрей Свечников забросил 19-ю победную шайбу в НХЛ.
Он забил свой первый гол в сезоне в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего 23-летний форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в этой игре.
Россиянин повторил достижение Рона Фрэнсиса (19 победных голов), разделив с ним третье место по победным шайбам в истории франшизы среди игроков в возрасте до 24 лет (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс»).
Второе место занимает Джефф Скиннер (22), первое – Себастьян Ахо (27).
В 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Андрея Свечникова 9 (1+8) баллов.
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