Андрей Свечников вышел на 3-е место в истории «Каролины» по победным голам среди игроков до 24 лет

Андрей Свечников забросил 19-ю победную шайбу в НХЛ.

Он забил свой первый гол в сезоне в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего 23-летний форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

Россиянин повторил достижение (19 победных голов), разделив с ним третье место по победным шайбам в истории франшизы среди игроков в возрасте до 24 лет (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс»).

Второе место занимает (22), первое – (27).

В 12 матчах текущего чемпионата на счету 9 (1+8) баллов.