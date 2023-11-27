Тренин забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 4+1 в последних 5 играх

Яков Тренин забил гол в матче с «Виннипегом» (3:2) и был признан третьей звездой.

В последних 5 играх чемпионата на счету форварда « » 5 (4+1) очков. При этом в предыдущих 14 играх сезона у россиянина результативных действий не было.

Сегодня за 19:18 (0:51 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) у 3 броска в створ ворот, 5 хитов, 33% выигранных вбрасываний (1 из 3), полезность – «плюс 1».