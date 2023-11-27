Тренин забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 4+1 в последних 5 играх
Яков Тренин забил гол в матче с «Виннипегом» (3:2) и был признан третьей звездой.
В последних 5 играх чемпионата НХЛ на счету форварда «Нэшвилла» 5 (4+1) очков. При этом в предыдущих 14 играх сезона у россиянина результативных действий не было.
Сегодня за 19:18 (0:51 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) у Тренина 3 броска в створ ворот, 5 хитов, 33% выигранных вбрасываний (1 из 3), полезность – «плюс 1».
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