Тренин забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 4+1 в последних 5 играх

Теги Нэшвилл НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин забил гол в матче с «Виннипегом» (3:2) и был признан третьей звездой.

В последних 5 играх чемпионата НХЛ на счету форварда «Нэшвилла» 5 (4+1) очков. При этом в предыдущих 14 играх сезона у россиянина результативных действий не было.

Сегодня за 19:18 (0:51 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) у Тренина 3 броска в створ ворот, 5 хитов, 33% выигранных вбрасываний (1 из 3), полезность – «плюс 1».

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5 комментариев

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Альфа Консалтинг
молодец Яков!!!
+3
0
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Максим Пузиков
Психанул))
+2
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Биомеханоид
Когда понял, что надеятся больше не на кого.
+2
0
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Vasilyev
Синдром Вэла Ничушкина. Яков долго молчал в плане набора очков. А сейчас 5 в 5. Приличный айс-тайм. Контрактный сезон. Надо максимально держать нынешний темп набора очков.
+1
0
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Максим Столбов
Каков Яков!
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