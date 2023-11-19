Тренин набрал 1+1 в матче с «Чикаго». Это первые очки форварда «Нэшвилла» в сезоне НХЛ – в 15-й игре

Яков Тренин набрал первые результативные баллы в сезоне НХЛ.

« » обыграл « » (4:2) в матче регулярного чемпионата.

Нападающий «Предаторс» отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, набрав два очка.

Хоккеист сделал первые результативные действия в 15-м матче с начала сезона.

Также в матче с «Чикаго» Тренин получил показатель полезности «плюс 2» и нанес два броска по воротам, проведя на льду 15 минут и 30 секунд.