Тренин набрал 1+1 в матче с «Чикаго». Это первые очки форварда «Нэшвилла» в сезоне НХЛ – в 15-й игре

Теги Нэшвилл Чикаго НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин набрал первые результативные баллы в сезоне НХЛ.

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» (4:2) в матче регулярного чемпионата.

Нападающий «Предаторс» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, набрав два очка.

Хоккеист сделал первые результативные действия в 15-м матче с начала сезона.

Также в матче с «Чикаго» Тренин получил показатель полезности «плюс 2» и нанес два броска по воротам, проведя на льду 15 минут и 30 секунд.

1 комментарий

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Andreir888
Наши поздравления! Пусть и дальше будет с очками!!!
+1
0
+1
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