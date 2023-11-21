Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Колорадо» на 59:38. В его активе также 6 хитов

Яков Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Колорадо».

Форвард « » отличился за 22 секунды до конца третьего периода в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:3).

Его признали второй звездой встречи. Первой стал Филип Форсберг с дублем, в третьем периоде он сравнял счет на 59:22.

26-летний россиянин забил во 2-м матче подряд. В 16 играх сезона у него стало 3 (2+1) очка при полезности «+4».

Сегодня Яков (15:11, 0:24 – в большинстве, 2:28 – в меньшинстве) реализовал единственный бросок в створ и применил 6 силовых приемов.