Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Колорадо» на 59:38. В его активе также 6 хитов

Теги Нэшвилл Колорадо НХЛ Филип Форсберг Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Колорадо».

Форвард «Нэшвилла» отличился за 22 секунды до конца третьего периода в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:3).

Его признали второй звездой встречи. Первой стал Филип Форсберг с дублем, в третьем периоде он сравнял счет на 59:22.

26-летний россиянин забил во 2-м матче подряд. В 16 играх сезона у него стало 3 (2+1) очка при полезности «+4». 

Сегодня Яков (15:11, 0:24 – в большинстве, 2:28 – в меньшинстве) реализовал единственный бросок в створ и применил 6 силовых приемов. 

2 комментария

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Илья Олегович
Yes, siiiir!
Yakov Trenin!
+4
0
+4
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glavniiexpert
Макар что-то в стиле Миши Сергачева исполнил в моменте с победным голом
0
0
0
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