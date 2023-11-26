Голдобин о работе с Жамновым: «Нам дают много свободы в действиях. Впервые так кайфую от хоккея»

Николай Голдобин поделился впечатлениями от работы с Алексеем Жамновым.

– Как вам работа с ? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!

– Работать с ним – одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд – надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.

– Свободы действительно много?

– Много. Впервые так кайфую от хоккея.

– Серьезно?

– Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в « » это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все – мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенности, – сказал нападающий красно-белых.