Голдобин о работе с Жамновым: «Нам дают много свободы в действиях. Впервые так кайфую от хоккея»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Голдобин поделился впечатлениями от работы с Алексеем Жамновым.

– Как вам работа с Алексеем Жамновым? Большая личность для мирового хоккея, столько сезонов отыграл в НХЛ!

– Работать с ним – одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд – надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях.

– Свободы действительно много?

– Много. Впервые так кайфую от хоккея.

– Серьезно?

– Да. Я всегда, конечно, кайфовал от хоккея, но в «Спартаке» это получается по-особенному. Да, иногда я ошибаюсь, бывает. Но ошибаются все – мне ничего не говорят и не посадят за ошибку. Наоборот, в меня больше верят. После этого я выйду и забью или отдам хороший пас на гол. Такое доверие придает уверенности, – сказал нападающий красно-белых.

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2 комментария

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Machine Head
Жамнов ученик Юрзинова Владимира Владимировича. Все по его методике - свободные художники, но не все . Смотрю на Спартак и вижу по игре чемпионское Динамо 1992 года. Жаль в Питере не дотянули до победы.
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+3
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Магомед Саид Амирханов
Рано расслабились
+2
0
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