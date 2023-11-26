Николай Голдобин: «Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака». Ни в коем случае не ставлю себя выше других»

Николай Голдобин высказался о своей игре в составе «Спартака».

– Уже ощущаете себя лидером и звездой « »?

– Я стремлюсь быть лидером в любой команде. Но ни в коем случае не ставлю себя выше других. Это командный результат. Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака».

Приятно, конечно, когда и обо мне говорят, но об этом я почти не думаю. Главное – результаты команды, – сказал нападающий красно-белых.

В 36 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Голдобин набрал 50 (24+26) очков при показателе полезности «+7».