Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ: «Новое поколение игроков должно доказать, что мы не лучшие»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин заявил, что он и Сидни Кросби изменили НХЛ.

Александр Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году, Сидни Кросби – под первым номером в 2005 году.

Из-за локаута хоккеисты дебютировали в лиге в одном сезоне – в чемпионате-2005/2006.

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу.

Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», – заявил капитан «Вашингтона».

Овечкин набрал 1497 (827+670) очков в 1363 матчах в НХЛ. Кросби отметился 1524 (562+962) баллами в 1208 играх.

Россиянин выиграл один Кубок Стэнли в карьере на данный момент, канадец – три.

30 комментариев

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HockeyMan
Что есть, то есть. Из дуэль была на протяжении десяти лет безумно интересной
+24
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vzi
Ответ ValmontZ
От кого? Пей таблетки уже.
Прямо скажем, НХЛ к середины нулевых потихоньку загибалась. Не даром на локаут попали. После Гретцки—Лемье и неудавшегося Линдрос—Сакик лиге нужно было мощное личное противостояние. И Алекс с Сидом его дали.
+9
0
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Максим Смирнов
Саня, это НХЛ тебя спасла от пребывания всю карьеру в Суперлиге и КХЛ, если уж на то пошло))
+21
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Артем Зырянов
Ответ titov-and-trubach
Я честно и не вспомню, за кем тогда еще можно было следить. Наверное, действительно такой яркий старт у них обоих спас интерес к лиге. Кстати, странно, что у Макдэвида и Меттьюса нет противостояния как такового. Или его не раскручивают совсем.
Только навскидку:

Абсолютно гениальный Дацюк, который в каждой игре делал что-то невероятное

Праймовый Ковальчук, который забивал по 50

Ганье и Форсберг в Филадельфии, Кипрусофф и Игинла в Калгари

Супер "Оттава", "Баффало", поколение драфта-2003

Из Ови и Кросби, конечно, сделали спасителей, но в НХЛ нет и не было незаменимых.
+6
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brig_Mercury
– Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?! (с)
+4
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ValmontZ
От кого? Пей таблетки уже.
+15
-11
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Биомеханоид
+ Шон Эйвери
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Crenk
От кого Овецкин спас NHL ??
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в дамках
Ответ HockeyMan
Что есть, то есть. Из дуэль была на протяжении десяти лет безумно интересной
Да, но жаль что эту дуэль выиграл Кросби, если судить по чашкам. Считаю что как минимум одну чашу Алекс недобрал. Все эти нелепые проигрыши в седьмых играх, и ладно бы в итоге чемпиону, что лишний раз говорит о всей нелепости ситуации, и наверное где то невезении. Очень жаль.
+5
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TBFTT
Ответ uok
Он наверное прав. Но раз вместо шайб стал раздавать интервью — плохой знак.
Он у Басты говорил, что мечтает, когда не нужно будет тренероваться и можно будет бухать с утра.
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Антон Киселёв
Звучит провокационно, но вообще это неплохой вызов и мотивация для некстванов
+3
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TBFTT
У Овечкина скоро юбилей!Кросби конечно имеет подавляющее преимущество по ассистам учитывая, что на 150+ матчей меньше провел это по сути 2 сезона.
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Cuore Sportivo
саня шубский совсем поплыл конечно
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Британский шпион
Не он и Кросби, а просто Кросби, активист то тут причем?
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Отличник Ослов
Вирус Месси ударил в Александра . В Малкина ударил Вирус Рональду и Леброна . И вот результат . Еще не на пенсии , а раздел величия на лицо .
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Алексей Матыгин
слишком пафосно Саня
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Wekil
Ну в общем-то в этом есть доля правды, и немалая, после локаута НХЛ изменился, стал зрелищнее, и нужны были молодые звезды, которые бы олицетворяли новую эру. Противостояние Овечкина и Кросби даже очень сильно пригодилось для роста популярности лиги.
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dalmolchun
Ответ в дамках
Да, но жаль что эту дуэль выиграл Кросби, если судить по чашкам. Считаю что как минимум одну чашу Алекс недобрал. Все эти нелепые проигрыши в седьмых играх, и ладно бы в итоге чемпиону, что лишний раз говорит о всей нелепости ситуации, и наверное где то невезении. Очень жаль.
Смотря по чему судить.
По командным трофеям, наверно, Кросби больше повезло.

А если судить по индивидуальным призам, то у Овечкина нет конкурентов совсем.
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Карпов Стас
Два монстра...
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Артем Зырянов
Ответ vzi
Прямо скажем, НХЛ к середины нулевых потихоньку загибалась. Не даром на локаут попали. После Гретцки—Лемье и неудавшегося Линдрос—Сакик лиге нужно было мощное личное противостояние. И Алекс с Сидом его дали.
Локаут вообще не был связан с тем, что НХЛ якобы загибалась.
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_Абырвалг_
Ответ _Абырвалг_
У Сани -" Мало перемен", видать мания величия началась ! Понимает,что рекорд ВЕЛИКОГО Уэйна не превзойти ! )))
Sorry . Саня -"Мало половин !
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