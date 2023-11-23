Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ: «Новое поколение игроков должно доказать, что мы не лучшие»
Александр Овечкин заявил, что он и Сидни Кросби изменили НХЛ.
Александр Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году, Сидни Кросби – под первым номером в 2005 году.
Из-за локаута хоккеисты дебютировали в лиге в одном сезоне – в чемпионате-2005/2006.
«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу.
Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», – заявил капитан «Вашингтона».
Овечкин набрал 1497 (827+670) очков в 1363 матчах в НХЛ. Кросби отметился 1524 (562+962) баллами в 1208 играх.
Россиянин выиграл один Кубок Стэнли в карьере на данный момент, канадец – три.
Абсолютно гениальный Дацюк, который в каждой игре делал что-то невероятное
Праймовый Ковальчук, который забивал по 50
Ганье и Форсберг в Филадельфии, Кипрусофф и Игинла в Калгари
Супер "Оттава", "Баффало", поколение драфта-2003
Из Ови и Кросби, конечно, сделали спасителей, но в НХЛ нет и не было незаменимых.
По командным трофеям, наверно, Кросби больше повезло.
А если судить по индивидуальным призам, то у Овечкина нет конкурентов совсем.