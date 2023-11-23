Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ: «Новое поколение игроков должно доказать, что мы не лучшие»

Александр Овечкин заявил, что он и Сидни Кросби изменили НХЛ.

был выбран под первым номером на драфте в 2004 году, – под первым номером в 2005 году.

Из-за локаута хоккеисты дебютировали в лиге в одном сезоне – в чемпионате-2005/2006.

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу.

Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», – заявил капитан « ».

Овечкин набрал 1497 (827+670) очков в 1363 матчах в НХЛ. Кросби отметился 1524 (562+962) баллами в 1208 играх.

Россиянин выиграл один Кубок Стэнли в карьере на данный момент, канадец – три.