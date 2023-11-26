Защитник «Рейнджерс» Труба врезал клюшкой по голове форварду «Бостона» Фредерику.

Инцидент произошел в ходе субботнего матча чемпионата , завершившегося победой нью-йоркской команды над «Брюинс» (7:4).

На 3-й минуте 2-го периода, при счете 3:3, защитник хозяев высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего гостей по голове сбоку. Действия капитана « » не привели к удалению. Матч судили Фрэнсис Шэррон и Джордан Самуэльс-Томас.

Департамент безопасности игроков сегодня сообщил, что 29-летний американец получил штраф в размере 5 тысяч долларов – это максимальная выплата, предусмотренная коллективным соглашением.