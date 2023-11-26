Труба наотмашь ударил клюшкой по голове Фредерика и получил максимальный штраф – 5 тысяч долларов. Защитник избежал удаления при счете 3:3, «Рейнджерс» выиграли у «Бостона» – 7:4

Теги судьи Рейнджерс Бостон НХЛ Джейк Труба Фрэнсис Шэррон Трент Фредерик деньги Хоккей

Защитник «Рейнджерс» Труба врезал клюшкой по голове форварду «Бостона» Фредерику.

Инцидент произошел в ходе субботнего матча чемпионата НХЛ, завершившегося победой нью-йоркской команды над «Брюинс» (7:4).

На 3-й минуте 2-го периода, при счете 3:3, защитник хозяев Джейк Труба высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего гостей Трента Фредерика по голове сбоку. Действия капитана «Рейнджерс» не привели к удалению. Матч судили Фрэнсис Шэррон и Джордан Самуэльс-Томас.

Департамент безопасности игроков сегодня сообщил, что 29-летний американец получил штраф в размере 5 тысяч долларов – это максимальная выплата, предусмотренная коллективным соглашением.

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20 комментариев

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Олег В.
Ответ Orik298
Удивительно что игроки Бостона не наваляли ему за это
Фредерик и есть главный "валяльщик" Бостона
+22
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Валерий Завьялов
мало дал, этот фредерик ушлёпок тот ещё!
+22
-6
+16
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Олег В.
Труба технично отвёз Фредерика из "краски".
Когда, услышав свисток, Труба выпрямил ноги, горячий форвард с досады пихнул докучавшего соперника, раскрутив его. Ловя равновесие, Труба задвинул клюшкой в шлем... Игровой момент кмк.
Опасно, но без умысла - так вышло, бывает.
За что штраф - не очень понял.
+17
-4
+13
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Andrej Ermolenko
Удивительней было бы, если бы клюшка трубой ударила.
+9
-2
+7
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Orik298
Удивительно что игроки Бостона не наваляли ему за это
+5
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+4
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DenSpM
А тут ракурс очень сильно влияет. На одном прям "убийство", а на другом видно, что махнул, теряя равновесие
+4
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The world champion 1998
Тот ещё ушлёпок!!!
В ПО 2022 Кросби травмировал.
+4
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Dimash Balatayev
Даа, руба умеет выводить из строя в нужный момент. Как было в ПО против пингвинов. Но ответку ему не дают....
+1
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Jeff Lebowski
Труба дал бостонскому в рог.
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Владимир Бредихин
Ответ Олег В.
Труба технично отвёз Фредерика из "краски". Когда, услышав свисток, Труба выпрямил ноги, горячий форвард с досады пихнул докучавшего соперника, раскрутив его. Ловя равновесие, Труба задвинул клюшкой в шлем... Игровой момент кмк. Опасно, но без умысла - так вышло, бывает. За что штраф - не очень понял.
это тот самый который Не умышленно Кириллу первую трамву вНХЛ привёз 🤣
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My Channels To Watch
Что-то у Трубы в последнее время щелкнуло в голове
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Кино Музыка
С началом плей-оф Трубу надо удалять при первом же выходе на лед. И лучше с травмой.
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hhlg
Horrifying act of violence! Или это другое? ;)
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Dimetrio81
Ответ Orik298
Удивительно что игроки Бостона не наваляли ему за это
так Труба зачастую сливается при скидывании перчаток
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Олег В.
Ответ Владимир Бредихин
это тот самый который Не умышленно Кириллу первую трамву вНХЛ привёз 🤣
Я не в теме - кто привёз первую травму Кириллу...
Если не лень, объяснитесь. А то, честно сказать, не очень понял из вашего комментария.
Труба, понятно, мог на опыте и двинуть чуть сильнее, и клюшечку покрепче сжать... Но Фредерик кмк подставился сам.
Странно, что не упал и не стал "рисовать" кому...
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Олег В.
Ответ devic33
Ты видно к окулисту давно не ходил. Был вчера в игре ещё повтор где видно как Труба специально лупит клюшкой по голове Трента. Я понимаю предвзятость, но всё же
Ни за Трубу, ни за Фредерика не болею.
Клубы их - тоже меня не волнуют.
Что вижу, о том и пою...
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