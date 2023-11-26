Труба наотмашь ударил клюшкой по голове Фредерика и получил максимальный штраф – 5 тысяч долларов. Защитник избежал удаления при счете 3:3, «Рейнджерс» выиграли у «Бостона» – 7:4
Защитник «Рейнджерс» Труба врезал клюшкой по голове форварду «Бостона» Фредерику.
Инцидент произошел в ходе субботнего матча чемпионата НХЛ, завершившегося победой нью-йоркской команды над «Брюинс» (7:4).
На 3-й минуте 2-го периода, при счете 3:3, защитник хозяев Джейк Труба высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего гостей Трента Фредерика по голове сбоку. Действия капитана «Рейнджерс» не привели к удалению. Матч судили Фрэнсис Шэррон и Джордан Самуэльс-Томас.
Департамент безопасности игроков сегодня сообщил, что 29-летний американец получил штраф в размере 5 тысяч долларов – это максимальная выплата, предусмотренная коллективным соглашением.
Когда, услышав свисток, Труба выпрямил ноги, горячий форвард с досады пихнул докучавшего соперника, раскрутив его. Ловя равновесие, Труба задвинул клюшкой в шлем... Игровой момент кмк.
Опасно, но без умысла - так вышло, бывает.
За что штраф - не очень понял.
В ПО 2022 Кросби травмировал.
Если не лень, объяснитесь. А то, честно сказать, не очень понял из вашего комментария.
Труба, понятно, мог на опыте и двинуть чуть сильнее, и клюшечку покрепче сжать... Но Фредерик кмк подставился сам.
Странно, что не упал и не стал "рисовать" кому...
Клубы их - тоже меня не волнуют.
Что вижу, о том и пою...