Шестеркин поучаствовал в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны» после завершения игры. Он выехал из ворот и сцепился с Дамбой

Игорь Шестеркин принял участие в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны».

Она произошла после финальной сирены. Россиянин покинул ворота и сцепился с защитником «Койотис» .

По итогам эпизода он получил малый штраф.

Дисциплинарными штрафами у « » были наказаны защитник и форвард , у «Койотис» – Дамба, а также форварды Ник Бьюгстэд и .

Победа в матче осталась за клубом из Нью-Йорка (2:1).

Шестеркин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 26 сэйвов из 27, отбитый штрафной бросок. У него 2 победы в 3 играх