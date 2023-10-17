Шестеркин поучаствовал в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны» после завершения игры. Он выехал из ворот и сцепился с Дамбой
Игорь Шестеркин принял участие в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны».
Она произошла после финальной сирены. Россиянин покинул ворота и сцепился с защитником «Койотис» Мэттом Дамбой.
По итогам эпизода он получил малый штраф.
Дисциплинарными штрафами у «Рейнджерс» были наказаны защитник Джейк Труба и форвард Баркли Гудроу, у «Койотис» – Дамба, а также форварды Ник Бьюгстэд и Барретт Хэйтон.
Победа в матче осталась за клубом из Нью-Йорка (2:1).
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 26 сэйвов из 27, отбитый штрафной бросок. У него 2 победы в 3 играх
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