Шестеркин поучаствовал в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны» после завершения игры. Он выехал из ворот и сцепился с Дамбой

Теги драки Рейнджерс Аризона НХЛ Ник Бьюгстэд Джейк Труба Мэтт Дамба Игорь Шестеркин Барклай Гудроу Барретт Хэйтон Хоккей

Игорь Шестеркин принял участие в стычке игроков «Рейнджерс» и «Аризоны».

Она произошла после финальной сирены. Россиянин покинул ворота и сцепился с защитником «Койотис» Мэттом Дамбой

По итогам эпизода он получил малый штраф.

Дисциплинарными штрафами у «Рейнджерс» были наказаны защитник Джейк Труба и форвард Баркли Гудроу, у «Койотис» – Дамба, а также форварды Ник Бьюгстэд и Барретт Хэйтон.  

Победа в матче осталась за клубом из Нью-Йорка (2:1).

Шестеркин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 26 сэйвов из 27, отбитый штрафной бросок. У него 2 победы в 3 играх

4 комментария

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АРХАТ
Молодец конечно, ибо "койотов" было больше на площадке (имею ввиду полевых).
Бедного Дамбу к конце затоптали)
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Ярик01
Перекрестился после вбрасывания и в замес )
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АРХАТ
Россиянин покинул ворота и сцепился с защитником «Койотис» Мэттом Дамбой.
Скорее "Россиянин покинул ворота и обнялся с защитником Мэттом Дамбой")
+1
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MrManchester
В чем смысл малых штрафов после финальной сирены.
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