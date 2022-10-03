Труба о тренировках Панарина: «7:30 утра, а он уже отрабатывает передачи в одиночку»

Джейк Труба рассказал о тренировках Артемия Панарина перед стартом нового сезона НХЛ.
«К тому времени, как я приезжаю [в тренировочный центр], он уже на льду, а я думаю, что прихожу сюда довольно рано.
Я выглядываю в окно, а он уже на льду один отрабатывает передачи. 7:30 утра, а он уже тренируется здесь в одиночку.
То, что является самым уникальным в нем, то, чего люди на самом деле не знают, – работу, которую он проделывает, совершает не каждый игрок.
Вы, ребята, никогда этого не видите. Вы думаете, что он забавный и все такое. Но когда он работает, он работает», – сказал капитан «Рейнджерс».
Артемий Панарин: «Я должен вернуть свою игру, которую показывал в «Коламбусе» и первый год в «Рейнджерс»