Труба о тренировках Панарина: «7:30 утра, а он уже отрабатывает передачи в одиночку»

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Джейк Труба рассказал о тренировках Артемия Панарина перед стартом нового сезона НХЛ.

«К тому времени, как я приезжаю [в тренировочный центр], он уже на льду, а я думаю, что прихожу сюда довольно рано.

Я выглядываю в окно, а он уже на льду один отрабатывает передачи. 7:30 утра, а он уже тренируется здесь в одиночку.

То, что является самым уникальным в нем, то, чего люди на самом деле не знают, – работу, которую он проделывает, совершает не каждый игрок.

Вы, ребята, никогда этого не видите. Вы думаете, что он забавный и все такое. Но когда он работает, он работает», – сказал капитан «Рейнджерс».

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