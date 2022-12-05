Атанасиу о силовом приемы Трубы: «0 голов при зарплате 8 млн долларов в год. Он пытается нанести травму соперникам»

раскритиковал Джейкоба Трубу за жесткую силовую игру.

Во втором периоде матча между и (2:5) Труба применил силовой прием против Атанасиу в средней зоне, после чего на льду возникла потасовка. За Атанасиу заступился капитан «Блэкхокс» Джонатан Тэйвс.

«Этот парень известен тем, что проводит высокие силовые приемы, не особо заботясь о том, где находится шайба, и пытается нанести игрокам травму. Такой у него стиль.

У него 0 голов при зарплате 8 миллионов долларов в год, поэтому ему нужно придумывать что-то, чтобы оправдать свой высокий оклад.

Если не можешь помочь команде, то полагаю, будешь пытаться нанести соперникам травму. Это было странное действие со стороны Трубы. Он мог сыграть в шайбу. Вместо этого, похоже, пытался кого-нибудь травмировать», – сказал Атанасиу.

Труба – капитан «Рейнджерс». Он набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 9» в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.