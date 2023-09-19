Труба о том, какое изменение внес бы в правила НХЛ: «Отменил бы потолок зарплат»

Теги Питтсбург Рейнджерс НХЛ Эрик Карлссон Джейк Труба правила потолок зарплат Хоккей

Джейк Труба хотел бы отменить потолок зарплат в НХЛ.

– За какой командой или игроком вам интереснее всего понаблюдать в этом сезоне?

– Конечно, я думаю, что обмен с участием «Питтсбурга» был довольно безумным. Нечасто видишь, как обладателя «Норрис Трофи» обменивают после того, как он выиграл этот приз.

Так что, я думаю, будет интересно посмотреть, как это сработает. Очевидно, что это зарекомендовавшая себя команда, которая побеждала раньше и добавила еще одного потрясающего игрока, так что за этим интересно понаблюдать.

 – Если бы вы могли добавить правило в НХЛ, каким бы оно было?

– Отменил бы потолок зарплат, – сказал защитник «Рейнджерс» Джейк Труба.

Контракт игрока с кэпхитом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

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6 комментариев

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Ratmir90
И превратилась бы Нхл в футбол, который в америке соккером называют. И игроки бы бежали в богатые команды и не было бы особой конкуренции.
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+8
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Александр Коваль
О КХЛовский парень!
+7
-2
+5
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FaithDevotion
Рейнджерс всю жизнь скупали подряд всё, что блестит, за конскую цену. Ещё б из капитан сказал что-то иное
+4
0
+4
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Senor Voldemar
И ничего хорошего из этого не выйдет.
+1
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Ми Ша
И на этом бы НХЛ превратилась в КХЛ
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