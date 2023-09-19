Труба о том, какое изменение внес бы в правила НХЛ: «Отменил бы потолок зарплат»

Джейк Труба хотел бы отменить потолок зарплат в НХЛ.

– За какой командой или игроком вам интереснее всего понаблюдать в этом сезоне?

– Конечно, я думаю, что обмен с участием «Питтсбурга» был довольно безумным. Нечасто видишь, как обладателя «Норрис Трофи» обменивают после того, как он выиграл этот приз.

Так что, я думаю, будет интересно посмотреть, как это сработает. Очевидно, что это зарекомендовавшая себя команда, которая побеждала раньше и добавила еще одного потрясающего игрока, так что за этим интересно понаблюдать.

– Если бы вы могли добавить правило в НХЛ, каким бы оно было?

– Отменил бы потолок зарплат, – сказал защитник «Рейнджерс» Джейк Труба.

Контракт игрока с кэпхитом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.