Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-й результат в истории «Колорадо» и «Квебека» среди защитников. До рекорда Бэрри – 31 балл

Кэйл Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-е место среди защитников «Колорадо».

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1).

На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.

В 258 играх за карьеру в рамках регулярок набрал 276 (70+206) очков. Он вышел на чистое 2-е место среди защитников в истории франшизы, опередив Джона-Майкла Лайлса (275 очков в 523 играх, 68+207).

Рекорд принадлежит (307 очков в 484 матчах, 75+232).