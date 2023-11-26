Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-й результат в истории «Колорадо» и «Квебека» среди защитников. До рекорда Бэрри – 31 балл

Теги рейтинги Колорадо Джон-Майкл Лайлс НХЛ Тайсон Бэрри Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-е место среди защитников «Колорадо».

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.

В 258 играх за карьеру в рамках регулярок Макар набрал 276 (70+206) очков. Он вышел на чистое 2-е место среди защитников в истории франшизы, опередив Джона-Майкла Лайлса (275 очков в 523 играх, 68+207). 

Рекорд принадлежит Тайсону Бэрри (307 очков в 484 матчах, 75+232). 

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12 комментариев

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Евгений Якутов
Улыбок тебе, дед Макар! (С)
+7
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Михаил Майоров
Ответ e1ther - e1ther
что ТЫ такое,Макар?
Нападающий, которого поставили в защиту :)
+5
-2
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Stas_M
Кто мог тогда подумать, что обмен Бэрри будет настолько выигрышним
+2
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Док163
Ответ Михаил Майоров
Нападающий, которого поставили в защиту :)
Это Карлсон. А Макар все же и защитник тоже.
+2
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e1ther - e1ther
Ответ Михаил Майоров
Нападающий, которого поставили в защиту :)
это видно)
+1
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Дмитрий Пасечник
Озолиньша он обошел уже? он вроде долго и результативно за лавин играл.
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Tima_Milan
Макар это Сергей Макаров?
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Антон Якимцев
Ответ Михаил Майоров
Нападающий, которого поставили в защиту :)
Вообще он сам захотел. Ну и отец поддержал в итоге.

https://vk.com/video-23010239_456242673?list=a744b62ef3d42cff90
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Kolyamba39
Ответ Док163
Это Карлсон. А Макар все же и защитник тоже.
согласен, Макар неплох в обороне позиционно и игру читает, конечно он не будет как тот же Летанг хитовать, но это не полузащитник как Карлсон, интересная у них дуэль с Хьюзом в этом году, не смотрел сейчас,но вроде по очкам за матч они одинаково пока идут, Кайл пропускал уже матчи
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Док163
Ответ Kolyamba39
согласен, Макар неплох в обороне позиционно и игру читает, конечно он не будет как тот же Летанг хитовать, но это не полузащитник как Карлсон, интересная у них дуэль с Хьюзом в этом году, не смотрел сейчас,но вроде по очкам за матч они одинаково пока идут, Кайл пропускал уже матчи
Фокс ещё есть. Из Рейнджерс.
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tabsharashur8
Ответ Дмитрий Пасечник
Озолиньша он обошел уже? он вроде долго и результативно за лавин играл.
За Колорадо у Сандиса 246 очков, остальное в других командах.
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