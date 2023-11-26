Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-й результат в истории «Колорадо» и «Квебека» среди защитников. До рекорда Бэрри – 31 балл
Кэйл Макар набрал 276 очков в 258 матчах – 2-е место среди защитников «Колорадо».
25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.
В 258 играх за карьеру в рамках регулярок Макар набрал 276 (70+206) очков. Он вышел на чистое 2-е место среди защитников в истории франшизы, опередив Джона-Майкла Лайлса (275 очков в 523 играх, 68+207).
Рекорд принадлежит Тайсону Бэрри (307 очков в 484 матчах, 75+232).
https://vk.com/video-23010239_456242673?list=a744b62ef3d42cff90