Рябыкин о 2:3 от «Ак Барса»: «Пропустили необязательные голы. Чтобы обыгрывать Казань, нужно, чтобы все хоккеисты были готовы на 100%»
Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:3).
«Хорошая игра. Знали, что противник будет играть агрессивно, старались не дрогнуть, выдержали стартовый натиск. Чтобы обыгрывать такие команды, как Казань, нужно, чтобы все хоккеисты были готовы на 100%. Я ребятам сказал после игры, что из этого надо делать выводы.
С другой стороны, в нашей ситуации каждое очко очень важно, но не удалось. И первый, и второй, и третий пропущенные голы вышли необязательными. Но это игра, побеждает тот, кто ошибается меньше», – сказал главный тренер «Витязя».
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