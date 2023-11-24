Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы. Проводим соревнования, чтобы пропагандировать хоккей, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Александр Овечкин Валерий Харламов олимпийский хоккейный турнир Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк считает Россию спортивной державой.

Президент ФХР высказался об открытии международного турнира Student hockey Asia Challenge 2023. Торжественная церемония состоялась 23 ноября во Владивостоке.

В соревновании примут участие сборные Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной академии физической культуры, а также две команды Академии зимних видов спорта китайского города Цицикара. 

«Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира. В Росиии любят хоккей и мы проводим соревнования, чтобы пропагандировать наш вид спорта. Чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили на хоккей и получали удовольствие, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины, которые прославят нашу страну.

Хочу поздравить всех с праздником хоккея и выразить сердечную благодарность губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко и Министерству спорта Приморского края – за поддержку, отзывчивость и живое участие. Во Владивостоке любят и развивают хоккей.

Главная задача сейчас – дать нашей молодежи возможность заниматься спортом вообще и хоккеем в частности. Знаю, что руководство региона и ДВФУ сделали многое для того, чтобы Student hockey Asia Challenge состоялся. Надеемся, что этот турнир станет традиционным – и мы пригласим сюда команды из Беларуси и Казахстана.

Мы хотим уделять внимание не только большому и детскому хоккею, но и студенческому. Ребята любят игру и хотят играть – мы должны сделать все, чтобы помочь им», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Отметим, что сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в 2018 году, а в 2022-м уступила в финале команде Финляндии (1:2).

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19 комментариев

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Амфитрион
Пока все больше новые Ротенберги появляются, да в прошлом уважаемые люди скатываются в лизоблюды.
+14
0
+14
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Melnikov1968
Действующие Олимпийские чемпионы - Сборная Финляндии.
+5
0
+5
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Эразм
Но появляются только Третьяки и Фетисовы...
+4
0
+4
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catcher69
мощно задвигает))))))
+4
0
+4
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Заборостроитель
Ответ Einfach Safari
так и фины, и чехи, и канадцы, и шведы олимпийские чемпионы)
и Великобритания тоже
+3
0
+3
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aQuagen
тошнит уже
+2
0
+2
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Einfach Safari
так и фины, и чехи, и канадцы, и шведы олимпийские чемпионы)
+2
0
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rdyabin@icloud.com
Что там с катками, третьяк?
+2
0
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ARoman91
АХАХАХАХ
+1
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Заборостроитель
Спалил финский паспорт?😅
А что Олимпиада 2022 у прислужливых парней всё предана забвению или треклятый МОК не пустил туда нашу сборную?
+1
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Oleg Olegov
"’Мы олимпийские чемпионы"
Третьяку и хоккеистам нужно поменьше примазываться к успеху Ротенберга в 2018.
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Ярослав Веровский
Новые Харламовы и Овечкины появляются и без вашей пропаганды (например, Павел Минтюков из Анахайма очень ярко дебютирует в этом сезон, и, кто знает, может со временем станет настоящей звездой). Главное, чтобы потом все эти Харламовы и Овечкины не превратились в озлобленных Фетисовых, Назаровых и Кожевниковых
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$-AGROHIM-$
Ответ Melnikov1968
Действующие Олимпийские чемпионы - Сборная Финляндии.
За вю историю олимпийских хоккейных турниров СССР и Россия не выиграли ни одной Олимпиады, где участвовали сильнейшие игроки своих стран.)
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Сергей
Где Славик, где Славик...., а он тут как тут
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Антон Некрасов
чучелоло ты бестолковое в настоящий момент , а не Олимпийский чемпион ...
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Ми Ша
У вас любое спортивное мероприятие имеет по мимо пропаганды хоккея ещё один смысл, распил бюджетного бабла.
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expellee
Кто-нибудь объясните ему разницу между пропагандой и популяризацией. Я, конечно, понимаю, что они считают, что должны нести пропаганду в массы всегда и везде, но тем не менее. А еще забавно, что слово "пропаганда" имеет негативный смысл, но депутатам мозг включать, видимо, запрещено на гос. уровне, иначе они бы все же постеснялись так откровенно позориться.
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личные рекорды это не хоккей
лучше Харламовых больше, Овечкины уедут и за сборную номер отбывать будут
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