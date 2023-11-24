Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы. Проводим соревнования, чтобы пропагандировать хоккей, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины»

Владислав Третьяк считает Россию спортивной державой.

Президент ФХР высказался об открытии международного турнира Student hockey Asia Challenge 2023. Торжественная церемония состоялась 23 ноября во Владивостоке.

В соревновании примут участие сборные Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной академии физической культуры, а также две команды Академии зимних видов спорта китайского города Цицикара.

«Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира. В Росиии любят хоккей и мы проводим соревнования, чтобы пропагандировать наш вид спорта. Чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили на хоккей и получали удовольствие, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины, которые прославят нашу страну.

Хочу поздравить всех с праздником хоккея и выразить сердечную благодарность губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко и Министерству спорта Приморского края – за поддержку, отзывчивость и живое участие. Во Владивостоке любят и развивают хоккей.

Главная задача сейчас – дать нашей молодежи возможность заниматься спортом вообще и хоккеем в частности. Знаю, что руководство региона и ДВФУ сделали многое для того, чтобы Student hockey Asia Challenge состоялся. Надеемся, что этот турнир станет традиционным – и мы пригласим сюда команды из Беларуси и Казахстана.

Мы хотим уделять внимание не только большому и детскому хоккею, но и студенческому. Ребята любят игру и хотят играть – мы должны сделать все, чтобы помочь им», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Отметим, что сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в 2018 году, а в 2022-м уступила в финале команде Финляндии (1:2).