«Сочи» выложил фото Третьяка с внуком Максимом во Владивостоке: «У них, оказывается, тут свой Третьяк есть»
Владислав Третьяк сфотографировался с вратарем «Сочи» Максимом Третьяком.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовал фото главы ФХР с его внуком Максимом.
Они встретились во Владивостоке, где «Сочи» проведет матч с «Адмиралом». Игра состоится 24 ноября.
«Итак, друзья, ситуация во Владивостоке. Мы, значит, из Сочи летели с Максимом Третьяком, а у них, оказывается, тут свой Третьяк на месте есть», – говорится в сообщении «Сочи».
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