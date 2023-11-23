Владислав Третьяк: «Я носитель традиций «Красной машины». Машины, которая побеждала на Олимпиадах, чемпионатах мира»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что является носителем традиций «Красной машины».

Президент ФХР во Владивостоке встретился с юными воспитанниками спортивной школы «Адмирал».

«Самое главное – передача эстафеты, традиций. Я носитель традиций «Красной машины». Машины, которая побеждала на Олимпиадах, чемпионатах мира.

Были знаменитые хоккеисты, которые всю жизнь посвятили своей стране, болельщикам. И я хотел бы, чтобы эти ребята получили удовольствие от хоккея в первую очередь.

И кто-то из них если будет играть за «Адмирал» или за другую команду, а потом за сборную – молодежную, юношескую, ну а кому повезет – и за сборную страны, – это счастье для них самих, потому что я живой пример перед ними, многократный чемпион мира.

Конечно, общаюсь с ними, у них есть пример, а это очень важно, когда есть кумир, пример, к чему стремиться, и видно, что это живой чемпион, и они это понимают, и они хотят быть такими же – это очень важно», – сказал бывший вратарь сборной СССР и президент ФХР Владислав Третьяк.

3 комментария

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Саша Васильев
этому разносчику традиций "красной машины", пора бы уже в машину с красной полосой на приём таблеток
+1
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Габорик
Не носитель, а переносчик :)
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Костя Кот
бацилло носитель
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