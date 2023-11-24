Олег Браташ: «У «Лады» есть комплекс овертаймов. Но очко на выезде с «Локомотивом» дорогого стоит»

Теги Локомотив Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).

«Если говорить про результат, то очко на выезде с такой командой, как «Локомотив» – это дорогого стоит. Старались, боролись, выглядели достойно. Имели шансы победить. Но, к сожалению, проиграли. Однако итоговый результат – не худший вариант.

Плохая игра в овертайме? У меня точно есть комплекс овертаймов. У нас бывают непонятные решения в овертайме, они приводят к поражениям. Честно, у меня правда комплекс возник. Это не системные ошибки, а индивидуальные. И это сложно объяснить», – сказал главный тренер «Лады».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Вот дома Локомотив нужно побеждать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
user28
Вот на выезде надо Ладу побеждать в основное время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий