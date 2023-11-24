Олег Браташ: «У «Лады» есть комплекс овертаймов. Но очко на выезде с «Локомотивом» дорогого стоит»

Олег Браташ подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).

«Если говорить про результат, то очко на выезде с такой командой, как « » – это дорогого стоит. Старались, боролись, выглядели достойно. Имели шансы победить. Но, к сожалению, проиграли. Однако итоговый результат – не худший вариант.

Плохая игра в овертайме? У меня точно есть комплекс овертаймов. У нас бывают непонятные решения в овертайме, они приводят к поражениям. Честно, у меня правда комплекс возник. Это не системные ошибки, а индивидуальные. И это сложно объяснить», – сказал главный тренер «Лады».