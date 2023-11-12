Третьяк о «Тракторе»: «Стабильно играть стали, хороший хоккей показали с ЦСКА и СКА. Академия, много катков – Челябинск идет по нарастающей»

Теги Трактор ФХР Владислав Третьяк КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о состоянии «Трактора».

– Как в целом вам хоккей в Челябинске? За последние годы есть ли какое-то развитие? Уровень поднялся или, может быть, упал?

– Ну, команды не всегда ровно играют, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей.

Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идет по нарастающей, – сказал глава Федерации хоккея России.

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1 комментарий

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A. Kolchak
Катки наше всё.
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