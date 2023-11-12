Третьяк о катке в Челябинске: «Главное – создать условия для молодых людей, чтобы они занимались физкультурой и спортом»

Владислав Третьяк рассказал о пользе от новой хоккейной площадки в Челябинске.

«Сегодня самое главное – это создать условия для молодых людей, россиян, чтобы они занимались физкультурой и спортом. А вот как раз на этой хоккейной площадке можно войти в команду волейбола, баскетбола, хоккея и получить колоссальное удовольствие и здоровье.

В Челябинске любят хоккей, [местный] хоккей дал очень много имен. Помогали выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира , – много игроков из Челябинской области, которые прославили нашу страну», – сказал глава Федерации хоккея России.

Третьяк открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске