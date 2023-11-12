Третьяк о катке в Челябинске: «Главное – создать условия для молодых людей, чтобы они занимались физкультурой и спортом»
Владислав Третьяк рассказал о пользе от новой хоккейной площадки в Челябинске.
«Сегодня самое главное – это создать условия для молодых людей, россиян, чтобы они занимались физкультурой и спортом. А вот как раз на этой хоккейной площадке можно войти в команду волейбола, баскетбола, хоккея и получить колоссальное удовольствие и здоровье.
В Челябинске любят хоккей, [местный] хоккей дал очень много имен. Помогали выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира Макаров, Белоусов – много игроков из Челябинской области, которые прославили нашу страну», – сказал глава Федерации хоккея России.
Третьяк открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске
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