Третьяк о катке в Челябинске: «Главное – создать условия для молодых людей, чтобы они занимались физкультурой и спортом»

Теги ФХР Валерий Белоусов Владислав Третьяк Сергей Макаров детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о пользе от новой хоккейной площадки в Челябинске.

«Сегодня самое главное – это создать условия для молодых людей, россиян, чтобы они занимались физкультурой и спортом. А вот как раз на этой хоккейной площадке можно войти в команду волейбола, баскетбола, хоккея и получить колоссальное удовольствие и здоровье.

В Челябинске любят хоккей, [местный] хоккей дал очень много имен. Помогали выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира Макаров, Белоусов – много игроков из Челябинской области, которые прославили нашу страну», – сказал глава Федерации хоккея России.

Третьяк открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске

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1 комментарий

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Ми Ша
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