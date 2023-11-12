Владислав Третьяк: «В 2006-м, когда я возглавил ФХР, ввели лимит: 8 млн рублей за вратаря-иностранца или берите бесплатно русского. Появилась плеяда вратарей: Бобровский, Набоков»
Владислав Третьяк высказался на тему лимита.
– Вратарский вопрос. В «Тракторе» хорошо заиграл воспитанник Сергей Мыльников в этом сезоне, но получил травму, пришел Никита Подскребалин, тоже у него отличные показатели. Но команда подписывает канадца Зака Фукале. Как вы думаете, насколько это нужно в нынешней ситуации российскому хоккею? Все-таки Россия всегда славилась своими вратарями.
– Когда в 2006 году я пришел на пост президента Федерации хоккея, то у нас были практически одни иностранные вратари.
Тогда Федерация хоккея внесла лимит: или платите 8 миллионов рублей в Федерацию хоккея и берите иностранного вратаря, или берите русского вратаря, но не платите ничего. И тогда, конечно, много критики было, но был результат.
Появились и Бобровский, и Набоков. Очень много хоккеистов из Новокузнецка, из других команд, которые не смогли платить. И появилась целая плеяда хороших вратарей.
Это дело тренера, кого он приглашает, потому что у нас сейчас лимит – всего 3 [иностранных] игрока можно иметь на площадке. Поэтому если в Челябинске есть проблемы с вратарем, тогда они делают ставку на иностранцев, – сказал президент ФХР.
У Третьяка совсем мозг поплыл?:)