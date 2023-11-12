Владислав Третьяк: «В 2006-м, когда я возглавил ФХР, ввели лимит: 8 млн рублей за вратаря-иностранца или берите бесплатно русского. Появилась плеяда вратарей: Бобровский, Набоков»

Теги Трактор ФХР Владислав Третьяк Сергей Бобровский Евгений Набоков лимит на легионеров Зак Фукале Никита Подскребалин Хоккей

Владислав Третьяк высказался на тему лимита.

– Вратарский вопрос. В «Тракторе» хорошо заиграл воспитанник Сергей Мыльников в этом сезоне, но получил травму, пришел Никита Подскребалин, тоже у него отличные показатели. Но команда подписывает канадца Зака Фукале. Как вы думаете, насколько это нужно в нынешней ситуации российскому хоккею? Все-таки Россия всегда славилась своими вратарями.

– Когда в 2006 году я пришел на пост президента Федерации хоккея, то у нас были практически одни иностранные вратари.

Тогда Федерация хоккея внесла лимит: или платите 8 миллионов рублей в Федерацию хоккея и берите иностранного вратаря, или берите русского вратаря, но не платите ничего. И тогда, конечно, много критики было, но был результат.

Появились и Бобровский, и Набоков. Очень много хоккеистов из Новокузнецка, из других команд, которые не смогли платить. И появилась целая плеяда хороших вратарей.

Это дело тренера, кого он приглашает, потому что у нас сейчас лимит – всего 3 [иностранных] игрока можно иметь на площадке. Поэтому если в Челябинске есть проблемы с вратарем, тогда они делают ставку на иностранцев, – сказал президент ФХР.

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14 комментариев

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TOEWS
Набоков дебютировал в Сан-Хосе в сезоне 1999/2000:)
У Третьяка совсем мозг поплыл?:)
+20
0
+20
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GoodZilla
Набоков тогда появился?! Что он несет?!
+18
0
+18
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Владислав Бондарчук
Ответ GoodZilla
Набоков тогда появился?! Что он несет?!
Хабибулина ещё бы приплёл😂
+9
0
+9
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Алмат Сулейманов
Набоков воспитанник Торпедо УК
+6
0
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Алексей Иванов
Набоков сначала нулевых в НХЛ был)) но а остальные киперы да, благодаря реформе
+4
0
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R-WRashid
Да что там говорить, и появлению Хабибуллина поспособствовал лимит
+3
0
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Огюст
Набоков в январе 2001 г уже стоял в воротах Сан Хосе ! Вячеслав в 2006 г Набокову было 31 год -прихвастнули не удачно -ладно спишем на ваш возраст !
+2
0
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PuRGeN
Ответ TOEWS
Набоков дебютировал в Сан-Хосе в сезоне 1999/2000:) У Третьяка совсем мозг поплыл?:)
Да он имел ввиду Илью Набокова из металлурга, ему как раз уже три года исполнилось
+2
0
+2
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GoodZilla
Ответ GoodZilla
Набоков тогда появился?! Что он несет?!
И появлению Бобровского способствовал не Третьяк, а бывшее руководство, которое увезло с собой в Питер почти весь состав
+1
0
+1
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magentrumen
хахахахха, Набоков в 2000 за Сан-Хосе играл
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vdvbill.e1.ru
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В 2006-м Россия обрыгала Олимпиаду на Канаде
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tolgol1974
Лучше бы он а Чикаго тренировал.чем пургу здесь нести
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Любитель побеждать
Набоков? Он серьезно?
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PuRGeN
Ответ TOEWS
Набоков дебютировал в Сан-Хосе в сезоне 1999/2000:) У Третьяка совсем мозг поплыл?:)
Да он имел ввиду Илью Набокова из металлурга, ему как раз уже три года исполнилось
0
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