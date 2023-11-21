Ротенберг о СКА: «Не смотрим таблицу, не читаем газет. Советских. До обеда. Как в известном фильме. Стараемся внедрять наши тактические фишки»

Роман Ротенберг заявил, что СКА не следит за своим местом в таблице КХЛ.

Питерский клуб обыграл ЦСКА (2:1), продлив победную серию до шести игр

– Вы уже отметили, что ваша команда играет самоотверженно. Это серия побед так окрылила ребят?

– Честно скажу – мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, не смотрим ни на какие серии.

Просто выходим и играем каждую смену, каждый матч. Тренируемся в полную. Как мы тренируемся – так и играем. Наша игра – это зеркальное отражение нашего тренировочного процесса.

Мы вообще не смотрим таблицу, не читаем газет. Советских. До обеда. Как в известном фильме.

Просто работаем, получаем удовольствие от игры, от хоккея. Стараемся постоянно внедрять наши тактические фишки.

Понятно, мы о них не будем никому рассказывать, потому что это наша внутренняя кухня.

Не будем говорить о ней на этом этапе сезона. Работа и дисциплина – вот ключ к победам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.