Ротенберг о СКА: «Не смотрим таблицу, не читаем газет. Советских. До обеда. Как в известном фильме. Стараемся внедрять наши тактические фишки»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА не следит за своим местом в таблице КХЛ.

Питерский клуб обыграл ЦСКА (2:1), продлив победную серию до шести игр

– Вы уже отметили, что ваша команда играет самоотверженно. Это серия побед так окрылила ребят?

– Честно скажу – мы вообще не смотрим в турнирную таблицу, не смотрим ни на какие серии.

Просто выходим и играем каждую смену, каждый матч. Тренируемся в полную. Как мы тренируемся – так и играем. Наша игра – это зеркальное отражение нашего тренировочного процесса.

Мы вообще не смотрим таблицу, не читаем газет. Советских. До обеда. Как в известном фильме.

Просто работаем, получаем удовольствие от игры, от хоккея. Стараемся постоянно внедрять наши тактические фишки.

Понятно, мы о них не будем никому рассказывать, потому что это наша внутренняя кухня.

Не будем говорить о ней на этом этапе сезона. Работа и дисциплина – вот ключ к победам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

5 комментариев

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R Kukhov
Йозе Маринка даже не знает что известный фильм по известной повести, с другой стороны чего от финской машины ждать
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Советник_042
Он до сих пор в кепсы играет! Расходимся, ребята, у этого беззаботное детство
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Дэннис Молинарев
Да ладно, сказочник. Не смотрит в таблицу. Верим :)
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ББ
СКА, по стечению обстоятельств, не попадает в ПО, и сразу же вижу заголовки с Ромкой Борисычем: "Мы не смотрим таблицу"
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Andreir888
Вы прослушали краткий курс хоккейной теории от Йозе Марино))
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