Терещенко об Овечкине: «Саша забросил 5 шайб за 16 матчей. Будет около 30 голов, если все останется как есть. Но это чисто математически»

Алексей Терещенко высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

В 16 матчах нападающий «Вашингтона» набрал 12 (5+7) очков.

«Многое зависит от партнеров Овечкина. В команде есть травмированные игроки, не играет Евгений Кузнецов. Тем не менее за 16 матчей Саша забросил пять шайб. То есть по одному результативному броску за три игры.

Если все останется как есть, будет около 30 голов. Но это чисто математически, и, конечно, лучше не загадывать.

Овечкин – большой профессионал и прекрасно понимает происходящее. Сейчас трудности есть у многих российских игроков в НХЛ. Но спады являются абсолютно нормальным явлением», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.