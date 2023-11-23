Терещенко об Овечкине: «Саша забросил 5 шайб за 16 матчей. Будет около 30 голов, если все останется как есть. Но это чисто математически»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Алексей Терещенко высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

В 16 матчах нападающий «Вашингтона» набрал 12 (5+7) очков.

«Многое зависит от партнеров Овечкина. В команде есть травмированные игроки, не играет Евгений Кузнецов. Тем не менее за 16 матчей Саша забросил пять шайб. То есть по одному результативному броску за три игры.

Если все останется как есть, будет около 30 голов. Но это чисто математически, и, конечно, лучше не загадывать.

Овечкин – большой профессионал и прекрасно понимает происходящее. Сейчас трудности есть у многих российских игроков в НХЛ. Но спады являются абсолютно нормальным явлением», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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8 комментариев

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42mk@
Ответ Башмак Нирванов
Мне вот другое интересно... Вашики продолжат руинить сезоны и давать ему играть в 40 лет, когда останется до Гретцки шайб 10? И он будет стоять у синей и ждать шанса , забивая раз в 5-7 матчей? Это ведь жестокий финансовый вопрос. Да, на матчи с шансом на побитие рекорда можно будет собирать по 1000 за билет. Но по пути туда, нужно будет потерять десятки миллионов на проигрышах, непопадание в плей-офф, уходе хороших игроков и пр.
5 место в конференции 2 в дивизионе на сегодня+ гры в запасе. Малкин с Кросби на 11.он что то руинит? И да, клуб на нем до сих пор зарабатывает.
+4
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Михаил
Трудностей у многих игроков не заметил
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Саркастичный Чел
Саше пора перестать жрать пасту перед играми, метаболизм с возрастом лучше не становится.
+2
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svft
"ждем побольше комментариев", чтобы настоялись
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42mk@
Ответ Direct free kick
Будет 40+ голов и истерики фаната Алании, ланкашира, славки, риальты, антошки суворова, Мыкола из Белоруссии
И ещё толпы всяких бесполезных аналитиков
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