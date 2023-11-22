Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через несколько минут после начала, но вскоре вернулся. Агент форварда сказал: «Никакой травмы нет. Все в порядке»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Хоккей

Александр Овечкин уходил с тренировки «Вашингтона».

Вчера журналист The Athletic Тарик Эль-Башир сообщил, что нападающий покинул вечернюю тренировку «Кэпиталс» спустя несколько минут после ее начала и самостоятельно направился в раздевалку. Позже он вернулся на лед и завершил занятие.

«Нет, никакой травмы нет. Все в порядке», – сказал представитель форварда Глеб Чистяков. 

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3». 

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4 комментария

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Direct free kick
Ответ hhlg
Никаких травм! Снабжение электроэнергией Казохстона должно идти по плану
В сортир он сходил, а визгов
+2
0
+2
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цэсемьэр
ракушку забыл надеть, бывает😁
+1
0
+1
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Alex Rastrelli
Ответ hhlg
Никаких травм! Снабжение электроэнергией Казохстона должно идти по плану
КазахСтон-у нас песней завëтся.
+1
0
+1
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hhlg
Никаких травм! Снабжение электроэнергией Казохстона должно идти по плану
+2
-2
0
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