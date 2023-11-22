Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через несколько минут после начала, но вскоре вернулся. Агент форварда сказал: «Никакой травмы нет. Все в порядке»

Александр Овечкин уходил с тренировки «Вашингтона».

Вчера журналист The Athletic Тарик Эль-Башир сообщил, что нападающий покинул вечернюю тренировку «Кэпиталс» спустя несколько минут после ее начала и самостоятельно направился в раздевалку. Позже он вернулся на лед и завершил занятие.

«Нет, никакой травмы нет. Все в порядке», – сказал представитель форварда Глеб Чистяков.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».