Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через несколько минут после начала, но вскоре вернулся. Агент форварда сказал: «Никакой травмы нет. Все в порядке»
Александр Овечкин уходил с тренировки «Вашингтона».
Вчера журналист The Athletic Тарик Эль-Башир сообщил, что нападающий покинул вечернюю тренировку «Кэпиталс» спустя несколько минут после ее начала и самостоятельно направился в раздевалку. Позже он вернулся на лед и завершил занятие.
«Нет, никакой травмы нет. Все в порядке», – сказал представитель форварда Глеб Чистяков.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».
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