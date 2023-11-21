Тиафу подарил ракетку Овечкину. Американский теннисист посетил раздевалку «Вашингтона»

Фрэнсис Тиафу встретился с Александром Овечкиным.

Они обменялись подарками: американец передал Овечкину подписанную ракетку, а тот – клюшку и джерси «Вашингтона».

Напомним, капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Тиафу завершил сезон на 16-й строчке рейтинга ATP.

Фото и видео: @katieEadler

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