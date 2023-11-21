Тиафу подарил ракетку Овечкину. Американский теннисист посетил раздевалку «Вашингтона»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ATP Фрэнсис Тиафу Хоккей

Фрэнсис Тиафу встретился с Александром Овечкиным.

Они обменялись подарками: американец передал Овечкину подписанную ракетку, а тот – клюшку и джерси «Вашингтона».

Напомним, капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Тиафу завершил сезон на 16-й строчке рейтинга ATP.

Фото и видео: @katieEadler

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12 комментариев

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Антон Якимцев
Ждём смэш из офиса.
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Кот под ногами майора
Ответ Генадий Адамов
Интересно, чьим поклонником в теннисе является Ови?
Кириленко
+3
0
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upuckuH
Закинулись )))
+2
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Генадий Адамов
Интересно, чьим поклонником в теннисе является Ови?
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Ответ Кот под ногами майора
Кириленко
Отличный ответ)
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Это не Тиафо, это Смит-Пелли)
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Кагов
Тиафу большой прикольщик, может разок и этой клюшкой подать на каком нибудь выставочном турнире.
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Kudim41
У Сани даже в кармане всегда шайба имеется ))))))))))
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Dimash Balatayev
Ответ Антон Якимцев
Ждём смэш из офиса.
))
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Пинающий Достоинства
Ответ Антон Якимцев
Ждём смэш из офиса.
Овечкин и эйс умеет
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Антон Якимцев
Ответ Пинающий Достоинства
Овечкин и эйс умеет
Ну уж нет, он силён в вантаймере.
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Cuore Sportivo
Ответ Генадий Адамов
Интересно, чьим поклонником в теннисе является Ови?
Серундоло
0
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