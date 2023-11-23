Кочетков заменил Раанту после 1-го периода в игре с «Эдмонтоном» и отразил 13 бросков из 15. Победа ему не досталась

Петр Кочетков заменил Антти Раанту после 1-го периода в матче с «Эдмонтоном» .

« » обыграла «Ойлерс» (6:3) в регулярном чемпионате .

После первого периода клуб заменил вратаря. Раанта (7 сэйвов после 8 бросков) не доиграл матч в качестве меры предосторожности.

Вступивший в игру россиянин за 40 минут отразил 13 бросков из 15. Победа, тем не менее, была записана на счет финна, так как после первого периода счет был 4:1.

Победной стала шайба Сета Джарвиса, отличившегося на 16-й минуте.

В 6 матчах в этом сезоне отражает 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,09.