Кочетков заменил Раанту после 1-го периода в игре с «Эдмонтоном» и отразил 13 бросков из 15. Победа ему не досталась

Теги Каролина Эдмонтон НХЛ Антти Раанта Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков заменил Антти Раанту после 1-го периода в матче с «Эдмонтоном» .

«Каролина» обыграла «Ойлерс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

После первого периода клуб заменил вратаря. Раанта (7 сэйвов после 8 бросков) не доиграл матч в качестве меры предосторожности. 

Вступивший в игру россиянин за 40 минут отразил 13 бросков из 15. Победа, тем не менее, была записана на счет финна, так как после первого периода счет был 4:1.

Победной стала шайба Сета Джарвиса, отличившегося на 16-й минуте. 

В 6 матчах в этом сезоне Кочетков отражает 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,09. 

1 комментарий

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Марсель Объелся
Ну он прям хорош сегодня был! В начале третьего периода сильно потащил
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