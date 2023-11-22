Заварухин про 1:4 с минским «Динамо»: «Автомобилист» не имеет права беззубо играть перед своими болельщиками»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Динамо Минск КХЛ Алексей Бывальцев Хоккей

Николай Заварухин огочен выступлением «Автомобилиста» в матче с минским «Динамо».

– Слабое начало, соперник быстрее по движению был, азарта больше было. Не имеем права так играть при своих болельщиках: беззубо и в обороне, и в атаке.

Не было концентрации, борьбы за шайбу, много единоборств. Соперник воспользовался контратаками. Поговорим с ребятами, есть время до следующей игры.

Много неточных передач, теряли шайбу в средней зоне, хотя на установке говорили, что надо проще проходить, больше времени играть в атаке. Соперник больше атаковал, не хватило выигрышной борьбы, в хоккее это главное.

С Дальнего Востока, возможно, отходим, хотя на вчерашней тренировке был азарт.

– Насколько эффективна частая смена звеньев?

– Ищем сочетания, чтобы ребята больше сыграли голов. Бывальцев поменял позицию, но ребята забили гол. Стараешься делать лучше для команды.

Считаю, что у лидеров нет спада, просто надо больше забивать голов.

– Как работать над эмоциональным состоянием?

– У нас были выходные, во Владивостоке был небольшой командный ужин. Считаю, эмоционально команда готова играть. Сегодня такой неприятный матч, надо объединиться и начинать работать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» после поражения со счетом 1:4.

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5 комментариев

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S<>M
Иди в Куньлунь, как тренируешь, так и играют
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Даня Чебыкин
а чего ж тогда играют то так? тут либо хокков, либо тренеров зп лишать, а лучше и тех и тех. хотя я бы еще и менеджеров на сухпай перевел. на месяцок. ну позорище ведь...
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oldgordon
Такое впечатление, что желания победить у команды не было вообще. Минск играл быстрее и по скорости катания и в пас. Автомобилист еле двигался, хотя минчане играли позавчера в гостях, а игроки Автомобилиста играли два дня назад и имели на день отдыха больше. Вторая и четвертая шайбы - наглядное пособие для начинающих хоккеистов как не надо играть в обороне. Нападающие не мешали минчанам начинать атаки из своей зоны, поэтому те на скорости лекго входили в зону Автомобилиста. Осипов косячил не хуже Гуркина, достойно заменил его. Очень заметна была разница в поведении на скамейках. Квартальнов постоянно общался и с игроками и с помощниками. Заварухин всю игру простоял истуканом с абсолютно пустым взглядом, ни с кем практически не общался. Помощники вели себя как дневальные на тумбочке, просто смотрели хоккей. Получается, игроки сами по себе, ТШ сам по себе. Скамейка мертвая. Обещания Заварухина что-то изменить уже никак не воспринимаются, их было уже бесчетное количество, но ничего не меняется. Грустно от всего увиденного. Пора и Заварухину на выход вслед за Ли.
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fregat96
Отходим от Дальнего Востока))) Ржака! За месяц то отойдёте, а за два ? Аргументы типа перебросали, лучше играли, неповезло - кончились. А игра после отчисления бедняги стрелочника Ли, стала.. её вообще нет. Вместе с Ли можно полсостава на драфт отказов выставлять вместе с Заварухиным и доигрывать молодежкой, хуже не будет.
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Знатный стахановец
Не имеем права, но играем.
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