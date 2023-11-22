Заварухин про 1:4 с минским «Динамо»: «Автомобилист» не имеет права беззубо играть перед своими болельщиками»
Николай Заварухин огочен выступлением «Автомобилиста» в матче с минским «Динамо».
– Слабое начало, соперник быстрее по движению был, азарта больше было. Не имеем права так играть при своих болельщиках: беззубо и в обороне, и в атаке.
Не было концентрации, борьбы за шайбу, много единоборств. Соперник воспользовался контратаками. Поговорим с ребятами, есть время до следующей игры.
Много неточных передач, теряли шайбу в средней зоне, хотя на установке говорили, что надо проще проходить, больше времени играть в атаке. Соперник больше атаковал, не хватило выигрышной борьбы, в хоккее это главное.
С Дальнего Востока, возможно, отходим, хотя на вчерашней тренировке был азарт.
– Насколько эффективна частая смена звеньев?
– Ищем сочетания, чтобы ребята больше сыграли голов. Бывальцев поменял позицию, но ребята забили гол. Стараешься делать лучше для команды.
Считаю, что у лидеров нет спада, просто надо больше забивать голов.
– Как работать над эмоциональным состоянием?
– У нас были выходные, во Владивостоке был небольшой командный ужин. Считаю, эмоционально команда готова играть. Сегодня такой неприятный матч, надо объединиться и начинать работать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» после поражения со счетом 1:4.
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