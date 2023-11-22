Заварухин про 1:4 с минским «Динамо»: «Автомобилист» не имеет права беззубо играть перед своими болельщиками»

Николай Заварухин огочен выступлением «Автомобилиста» в матче с минским «Динамо».

– Слабое начало, соперник быстрее по движению был, азарта больше было. Не имеем права так играть при своих болельщиках: беззубо и в обороне, и в атаке.

Не было концентрации, борьбы за шайбу, много единоборств. Соперник воспользовался контратаками. Поговорим с ребятами, есть время до следующей игры.

Много неточных передач, теряли шайбу в средней зоне, хотя на установке говорили, что надо проще проходить, больше времени играть в атаке. Соперник больше атаковал, не хватило выигрышной борьбы, в хоккее это главное.

С Дальнего Востока, возможно, отходим, хотя на вчерашней тренировке был азарт.

– Насколько эффективна частая смена звеньев?

– Ищем сочетания, чтобы ребята больше сыграли голов. Бывальцев поменял позицию, но ребята забили гол. Стараешься делать лучше для команды.

Считаю, что у лидеров нет спада, просто надо больше забивать голов.

– Как работать над эмоциональным состоянием?

– У нас были выходные, во Владивостоке был небольшой командный ужин. Считаю, эмоционально команда готова играть. Сегодня такой неприятный матч, надо объединиться и начинать работать, – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 1:4.