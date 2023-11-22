18-летний Михалев о голе в дебютной игре за «Сибирь» в КХЛ: «Сидел дома вечером, ничто не предвещало вызова в основу»

Владимир Михалев рассказал о голе в дебютном матче в КХЛ – в ворота «Сочи».

«Сидел дома вечером, ничто не предвещало вызова в основу.

Мне позвонил Лев Сергеевич Бердичевский и сказал: «Вот, Володя, мы с тобой обсуждали, что тебя могут вызвать. Приезжай завтра на раскатку, а дальше посмотрим».

На самом деле вчера долго не мог уснуть. Честно, не поверил, что буду играть в звене с и . Думал, что, может быть, оденусь и выйду 13-м нападающим, посмотрю хоккей с самого первого ряда.

Но было классно – это хорошие ощущения. У нас утром была раскатка, обсудили, как будем играть. Бутузов взял надо мной шефство. Спасибо Володе! И помогал, и подбадривал, и подсказывал.

Да, мог забивать в первой смене. Но уже не помню, как это получилось. Отреагировал на это с улыбкой.

Конечно, в первых двух сменах потряхивало. Поэтому старался играть короткими отрезками.

На разминке увидел, что стоит болельщик с плакатом «Меняю морковку на шайбу и удачу». Вот она и получилась удачной», – сказал 18-летний нападающий.