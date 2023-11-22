Немировски о 5:2 с «Сочи»: «Сибирь» хорошо начала, но опять пошли неправильные решения. Потом успокоились и хорошо провели 3-й период»

Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Сочи» (5:2).

«Хорошо начали, но опять пошли неправильные решения с шайбой. Начались проблемы во втором периоде, не подсказывали друг другу.

Сезон так идет, что мы очень мало забиваем. Если бы много забивали, то второй гол нас бы не сломал.

Говорили ребятам, что не надо опускать голову. Потом парни успокоились и хорошо провели третий период.

Владимир Михалев провел с « » только раскатку. Смотрел его матчи в МХЛ, планировал вызвать в основу. Такая ситуация в команде, что травмировался Белоусов, поставили Михалева на его место к Прохоркину и . Мы должны были использовать его лучшие качества. А Прохоркин своим опытом начал помогать Володе с самого утра, с раскатки.

Михалев быстро думает. Будет ли он дальше играть в – все в его руках. Следующий матч он сыграет.

и травмированы, но в ближайшую неделю могут быть хорошие новости. Когда сыграет за «Сибирь» Худобин – пока сказать не могу. Я был за его приобретение, в том числе ради его опыта для раздевалки», – заявил главный тренер «Сибири».