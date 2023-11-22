Саморуков о контракте с «Питтсбургом»: «Мне выпал счастливый билет»

Теги Питтсбург НХЛ Дмитрий Саморуков Хоккей

Дмитрий Саморуков прокомментировал подписание контракта с «Питтсбургом».

«Я по-настоящему рад. Думаю, мне выпал счастливый билет. Хорошее место, трудно не получать удовольствие каждый день», – сказал защитник.

Также россиянин рассказал, что абсолютно не владел английским языком, когда приехал в OHL в сезоне-2016/17: «Ребята просто разговаривали со мной, и так я учился. Прошло уже семь лет или около того».

«Питтсбург» подписал Саморукова до конца сезона. Контракт двусторонний

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