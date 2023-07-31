Саморуков подписал контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» в АХЛ
Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в системе «Питтсбурга».
24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри».
По ходу прошлого сезона Дмитрий Саморуков был обменян из «Эдмонтона» в «Сент-Луис» на Клима Костина.
Хоккеист сыграл два матча в НХЛ за «Блюз» в прошлом регулярном чемпионате НХЛ.
Также он провел 69 игр за «Спрингфилд» в регулярном чемпионате АХЛ и записал на свой счет 20 (4+16) баллов за результативность при полезности «плюс 1».
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