Саморуков подписал контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» в АХЛ

Теги переходы Питтсбург НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Дмитрий Саморуков Хоккей

Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в системе «Питтсбурга».

24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри».

По ходу прошлого сезона Дмитрий Саморуков был обменян из «Эдмонтона» в «Сент-Луис» на Клима Костина.

Хоккеист сыграл два матча в НХЛ за «Блюз» в прошлом регулярном чемпионате НХЛ.

Также он провел 69 игр за «Спрингфилд» в регулярном чемпионате АХЛ и записал на свой счет 20 (4+16) баллов за результативность при полезности «плюс 1».

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