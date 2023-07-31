Саморуков подписал контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» в АХЛ

Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в системе «Питтсбурга».

24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «Пингвинс» в АХЛ – « ».

По ходу прошлого сезона был обменян из «Эдмонтона» в «Сент-Луис» на Клима Костина.

Хоккеист сыграл два матча в за «Блюз» в прошлом регулярном чемпионате НХЛ.

Также он провел 69 игр за «Спрингфилд» в регулярном чемпионате и записал на свой счет 20 (4+16) баллов за результативность при полезности «плюс 1».