Саморуков не вернется в ЦСКА и останется в системе «Сент-Луиса» на год по семейным обстоятельствам (Михаил Зислис)

Дмитрий Саморуков не вернется в ЦСКА на следующий сезон.

Защитник системы « » еще как минимум год проведет в Северной Америке по семейным обстоятельствам, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем чемпионате НХЛ 23-летний россиянин провел лишь 2 матча.

В в 69 играх прошедшей регулярки набрал 20 (4+16) очков за « », в плей-офф он провел 2 игры.