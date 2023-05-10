Саморуков не вернется в ЦСКА и останется в системе «Сент-Луиса» на год по семейным обстоятельствам (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА Сент-Луис АХЛ КХЛ Спрингфилд Дмитрий Саморуков Хоккей

Дмитрий Саморуков не вернется в ЦСКА на следующий сезон.

Защитник системы «Сент-Луиса» еще как минимум год проведет в Северной Америке по семейным обстоятельствам, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем чемпионате НХЛ 23-летний россиянин провел лишь 2 матча.

В АХЛ в 69 играх прошедшей регулярки Саморуков набрал 20 (4+16) очков за «Спрингфилд», в плей-офф он провел 2 игры.

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1 комментарий

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VintDV
"Нас и тут не плохо кормят" -ответил Саморуков про возвращение:))
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