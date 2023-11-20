Перешедший из «Нефтехимика» Нугманов о СКА: «Сказали, что про меня не забудут, и я должен буду играть. Очень сильно надеюсь»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Амир Нугманов Хоккей

Амир Нугманов поделился мыслями о переходе в СКА.

18-летний нападающий вместе с Андреем Чивилевым перешли в СКА из «Нефтехимика».

– Если в Нижнекамске вы были в шаге от дебюта в КХЛ, не переживали, что с переходом в СКА сильно отсрочите этот момент из-за конкуренции в системе?

– Я понимал, что это будет очень тяжело. Буду доказывать в МХЛ, если надо – то и в ВХЛ, только после этого мне могут дать шанс в КХЛ.

Когда я переходил в СКА, мне сказали, что про меня не забудут, и я должен буду играть. Очень сильно на это надеюсь.

– Помимо конференции, вы сменили и дивизион. В «Золотом» ответственность больше?

– Конечно, перед СКА-1946 стоит только одна задача – выиграть Кубок Харламова. На нас лежит высокая ответственность.

У нас много молодых ребят, которые играют в ВХЛ и КХЛ, но и без них СКА-1946 – это очень сильная команда, которая сможет побороться за золотые медали. Думаю, в финал точно выйдем.

– В «СКА-1946», по сравнению с «Реактором», вы очень редко выходите на вбрасывания. Как поменялась ваша роль на льду в новой системе?

– В «Реакторе» я много играл на вбрасываниях, так как часто выходил в меньшинстве.

В СКА-1946 под каждую спецбригаду есть определенные игроки. Я меньше играю в меньшинстве, поэтому реже выхожу на точку.

Моя роль не сильно изменилась с переходом в СКА – я также ставлю себя на лидирующие позиции. Хочу приносить побольше пользы команде, – сказал Амир Нугманов.

5 комментариев

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4k7shv9zrw
Очередной минус один талант для российского хоккея😔
+6
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yulay
система ска-ротенберга продолжает работать: собирает отборный материал для компоста, в котором сгниют очередные таланты
+5
-1
+4
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ros80
Оставь надежду всяк сюда входящий...
+4
-1
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сергей ожиганов
Вот попомни мои слова ,сидеть тебе на лавке, как так можно себя не уважать , да еще перейти в самый неуважаемый клуб России , пути господни не исповедимы и это точно не про тебя ты сам выбрал свою дорогу
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