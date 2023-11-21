Лукоянов об игре «Ак Барса»: «Комок невезения становится закономерным. Из него нужно выбираться, иначе так и будем болтаться между левой и правой ногой»

Теги Ак Барс КХЛ Динамо Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов высказался об игре «Ак Барса» в матче с «Динамо».

После 2-го периода казанский клуб уступает со счетом 1:4.

– Пустили «Динамо» на пятак поближе, дали бросать так?

– Конечно. Это сто процентов. Наш забитый гол должен был повлиять на нас, чтобы мы больше играли в атаке.

Смены, которые после пропущенного или забитого гола, самые важные. Нужно сыграть очень строго. В принципе все голы забили с пятачка. Тут никакая ни система, ни силы, здесь только выполнение работы, тренерская установка. Претензии только к нам. 

Если в общем говорить, то ситуация совсем такая... зыбко стало. И вот этот комок невезения, уже он становится не невезением, а закономерным комком. Из него нужно быстрее выбираться, иначе так и будем болтаться между левой и правой ногой, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после 2-го периода.

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7 комментариев

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Petran_grek
били пора на пенсию и некоторым разжиревшим звёздам в прошлом!
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Фамиль
Невозможно выиграть игры когда у тебя в воротах постоянная суета, когда в каждом матче есть хотя бы одна как минимум вратарьская шайба... как выиграть когда за 2 матча забивают одну шайбу? когда в обороне полный бардак и через наш пятак кому не лень проходит... ну и единственное что не радует в общем вообще , что нас удаляют за все что было или не было а соперника просто за все это нет!..
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Johanson8987
Понабрали топчиков. Я конечно топлю за своих, но посмотрев матч коты-динамики, я ещё раз убедился в том что, на одних супер игроках команду не постришь...
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Огюст
У Ак Барса и защита вместе с воротным сыграли слабо с ошибками и напы только катались от ворот до ворот а Динамовцы молодцы и в атаке отличились и ворота чётко обороняли свои вместе с Коноваловым !
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Bulat89
Возрастные игроки у Ак-Барса,хоть и именитые,но есть некоторые сомнения насчет того,что будем бороться за Кубок.Бороться -то будем,но насчет Чемпионства не уверен.
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Ilya Ilya
То есть он признался, что команда-половой орган?
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