Лукоянов об игре «Ак Барса»: «Комок невезения становится закономерным. Из него нужно выбираться, иначе так и будем болтаться между левой и правой ногой»

Артем Лукоянов высказался об игре «Ак Барса» в матче с «Динамо».

После 2-го периода казанский клуб уступает со счетом 1:4.

– Пустили «Динамо» на пятак поближе, дали бросать так?

– Конечно. Это сто процентов. Наш забитый гол должен был повлиять на нас, чтобы мы больше играли в атаке.

Смены, которые после пропущенного или забитого гола, самые важные. Нужно сыграть очень строго. В принципе все голы забили с пятачка. Тут никакая ни система, ни силы, здесь только выполнение работы, тренерская установка. Претензии только к нам.

Если в общем говорить, то ситуация совсем такая... зыбко стало. И вот этот комок невезения, уже он становится не невезением, а закономерным комком. Из него нужно быстрее выбираться, иначе так и будем болтаться между левой и правой ногой, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после 2-го периода.