Дмитрий Яшкин: «Ак Барсу» следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – хороший шанс найти себя»

Теги Ак Барс КХЛ Динамо Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался в преддверии матча против «Динамо».

– Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя.

Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.

– Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с «Динамо»?

– Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.

– «Динамо» как-то изменилось по сравнению с тем периодом, когда вы выступали здесь?

– Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

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1 комментарий

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Tina
Дима начинайте играть, пора уже...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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