Дмитрий Яшкин высказался в преддверии матча против «Динамо».

– Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя.

Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.

– Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с «Динамо»?

– Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.

– « » как-то изменилось по сравнению с тем периодом, когда вы выступали здесь?

– Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки, – сказал нападающий « » .