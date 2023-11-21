Дмитрий Яшкин: «Ак Барсу» следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – хороший шанс найти себя»
Дмитрий Яшкин высказался в преддверии матча против «Динамо».
– Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя.
Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.
– Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с «Динамо»?
– Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.
– «Динамо» как-то изменилось по сравнению с тем периодом, когда вы выступали здесь?
– Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
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