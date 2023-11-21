Глава профсоюза НХЛ о России и ОИ-2026: «Есть большая вероятность, что мир не изменится»

Глава профсоюза НХЛ высказался о позиции лиги в отношении России на ОИ-2026.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш намекнул, что лига и профсоюз последуют за мнением МОК в отношении российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

«Я надеюсь, что в 2026 году мир окажется другим. Но мы не знаем, что произойдет. Есть большая вероятность, что мир не изменится», – сказал глава Ассоциации хоккеистов НХЛ в интервью Daily Faceoff.