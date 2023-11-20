Конюшков о «Торпедо»: «Мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне. Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня»

Богдан Конюшков высказался об игре «Торпедо» в сезоне-2023/24.

– В прошлом сезоне «Торпедо» стало приятным удивлением для лиги. Сейчас чувствуется, что команды против вас готовятся? Многие тренеры говорят, что «Торпедо» все еще неудобная команда.

– Приятно, что так говорят. Думаю, в прошлом сезоне не все ожидали, что мы можем выдать такой хоккей. Неизвестные ребята, и можно сказать, без предсезонки. И мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне.

Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня. Уже никакого недонастроя на нас не должно быть.

– Не раз в этом году мы видели, как «Торпедо» упускает игровое преимущество в конце встречи. Почему так происходит?

– Прежде всего это вопрос психологический. Уже думаем, что игру довели до конца, хотя, как вы правильно сказали, играть еще минуту-две.

В большинстве случаев мы пропускали за минуту или за две и проигрывали матчи. В некоторых играх нельзя сказать, что нас обыграли, мы сами отдавали победы и дарили какие-то подарки. Опять же, будем работать над этим, – сказал защитник « » .