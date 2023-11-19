Константин Меньшиков о голах на последней секунде: «Вратари СКА допускают одну и ту же ошибку: садятся, открывают углы. Пытаются отбить шайбу блином, ловушкой, не успевают»

Константин Меньшиков высказался о том, что СКА пропускает на последней секунде.

Ранее «Спартак» выиграл у СКА (3:2), забросив шайбу с финальной сиреной после выигранного вбрасывания.

В матче с «Локомотивом» (2:1) питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Есть лед, есть тренеры по игре в обороне, по игре вратарей. Голкиперы СКА допускают одну и ту же ошибку: садятся, открывают углы. Пытаются отбить шайбу блином, ловушкой, не успевают – расстояние-то от места броска небольшое.

Раньше при вбрасывании вратари всегда закрывали телом ближний угол. А дальше работала ловушка. Но лучше выкатываться в таких случаях из ворот, сокращая угол обстрела. Значит, мало работают над этим моментом на тренировках. Тактическая ошибка.

– Вбрасывание тоже нельзя проигрывать?

– Вбрасывание – это 50 на 50. Тут никто не даст гарантий. Это домашняя заготовка соперника: выиграл точку – бросок. Много голов забивается, именно когда бросок резкий, быстрый, с ходу.

– А защитники СКА что должны делать?

– Кто-то должен выкатываться на бьющего – садиться, ложиться под шайбу. Одна секунда до сирены, нужно не дать совершить бросок. Такие ошибки вообще не должны повторяться. Ну что же это: команда старается, играет, побеждает – и все насмарку после того, как проигрывают вбрасывания и дают бросить.

У нас, знаете, как было в семидесятых годах, когда СКА тренировал Николай Пучков? Если мы выигрывали в «Юбилейном», нас отпускали домой до утра. А если проигрывали, то те, кто допустил ошибки, и не участвовали в матче, ехали с тренером на коробку под открытым небом. Там включали свет. И начинался разбор полетов на льду.

Каждая ошибка должна проигрываться на тренировках – тогда будет толк. Приезжали, никто не вякал, не квакал, все занимались, как положено. И это очень доходило. Почему у Пучкова результат был? Он правильно работал с игроками, старался все исправить по горячим следам, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков.