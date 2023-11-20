Токкет после 3:4 от «Сиэтла»: «Ванкувер» переигрывал смены и ужасно менялся. Это полухоккей. Побеждать так невозможно»

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Сиэтл Хоккей

Рик Токкет остался недоволен игрой «Ванкувера» после 2-го поражения подряд.

«Кэнакс» проиграли «Калгари» (2:5) и «Сиэтлу» (3:4). С 25 очками после 18 игр канадский клуб идет вторым в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции. 

«Мы переигрывали смены и ужасно менялись. Это полухоккей. Побеждать так невозможно. Никаких оправданий быть не может.

Из-за такого подхода к сменам можно проиграть матч, можно проиграть серию плей-офф. Меняться нужно как следует. Мы этого не делали», – сказал Рик Токкет после матча с «Кракеном». 

 

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