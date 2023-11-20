Савчик о 2 голах «Витязя» в меньшинстве «Северстали»: «Если есть возможность, почему бы не поатаковать. Не уходим в глухую оборону»

Иван Савчик оценил победу над «Северсталью» (5:3).

«Соперник хорошо начал, но мы не дали им играть в свою игру. До определенного момента игра была в кость. То, что мы в меньшинстве забили, подняло нам дух, и немного сбило настрой у соперника.

Дважды отличились в меньшинстве? Просто у нас нет такой политики, что если мы играем в меньшинстве, то уходим в глухую оборону, играем от печки. Если есть возможность, почему бы не поатаковать», – сказал нападающий « ».