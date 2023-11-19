Подшивалов о 3:5 от «Витязя»: «Игра была волнами: то вверх, то вниз. Пропустили в большинстве два гола, это стало решающим фактором»

Теги Северсталь Витязь КХЛ Иван Подшивалов Хоккей

Иван Подшивалов подвел итоги матча против «Витязя» (3:5).

«Сегодня был непростой первый период. У нас не все получалось. Во втором периоде мы чуть подправили тактику. Игра была волнами: то вверх, то вниз.

В третьем периоде удалось все-таки сравнять. Пропустили в большинстве два гола. Думаю, это стало решающим фактором. У нас есть два дня на отдых. Подлечим свои микротравмы, чуть-чуть переведем дух.

Матчем с ЦСКА у нас начинается следующая непростая серия. Там будет тяжело. У нас сейчас есть два дня, чтобы подготовиться.

Безусловно, очень приятно, когда болельщики приходят поддержать нас. Особенно вчера, когда в третьем периоде начали забивать, Ледовый просто стоял на ушах. В такие моменты хочется выкладываться на все сто.

Спасибо нашим болельщикам. Что приходят и болеют. Поддерживают нас даже после поражений», – сказал нападающий «Северстали» Иван Подшивалов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий