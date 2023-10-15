Федор Канарейкин: «Малкин – супертоповый игрок, один из лучших в истории России. Он великолепно подвел себя к началу сезона»

Теги Питтсбург Федор Канарейкин Евгений Малкин НХЛ АХЛ Вегас Павел Дорофеев Дмитрий Воронков Хоккей

Федор Канарейкин считает Евгения Малкина супертоповым игроком.

Заслуженный тренер России рассказал, что следит за игрой россиян в НХЛ и АХЛ.

«Малкин великолепно подвел себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории.

Слежу за всеми, радуюсь, что ребята показывают высокий уровень. За молодежью, которая появляется. Павел Дорофеев в «Вегасе» в основе играет.

Слежу за Дмитрием Воронковым, он сейчас отправлен в АХЛ. Как быстро он адаптируется к новой лиге? Когда сможет вернуться в основной состав?» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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2 комментария

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Wayne Gretzky 99
Да…про Пашу Буре напомните этому товарищу, тоже супертоп.
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Splin
Ответ Wayne Gretzky 99
Да…про Пашу Буре напомните этому товарищу, тоже супертоп.
Хм, а он не считат Буре Топом?😱
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