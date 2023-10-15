Федор Канарейкин: «Малкин – супертоповый игрок, один из лучших в истории России. Он великолепно подвел себя к началу сезона»
Федор Канарейкин считает Евгения Малкина супертоповым игроком.
Заслуженный тренер России рассказал, что следит за игрой россиян в НХЛ и АХЛ.
«Малкин великолепно подвел себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории.
Слежу за всеми, радуюсь, что ребята показывают высокий уровень. За молодежью, которая появляется. Павел Дорофеев в «Вегасе» в основе играет.
Слежу за Дмитрием Воронковым, он сейчас отправлен в АХЛ. Как быстро он адаптируется к новой лиге? Когда сможет вернуться в основной состав?» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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