Федор Канарейкин: «Малкин – супертоповый игрок, один из лучших в истории России. Он великолепно подвел себя к началу сезона»

Федор Канарейкин считает Евгения Малкина супертоповым игроком.

Заслуженный тренер России рассказал, что следит за игрой россиян в и .

«Малкин великолепно подвел себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории.

Слежу за всеми, радуюсь, что ребята показывают высокий уровень. За молодежью, которая появляется. в « » в основе играет.

Слежу за , он сейчас отправлен в АХЛ. Как быстро он адаптируется к новой лиге? Когда сможет вернуться в основной состав?» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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