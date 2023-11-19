Проворов о 8 поражениях «Коламбуса» подряд: «Как будто смотришь один и тот же фильм снова и снова. Мы должны учиться на ошибках»

Иван Проворов высказался о серии поражений «Коламбуса» после игры с «Кэпиталс».

19 ноября «Коламбус» проиграл «Вашингтону» (3:4). Это поражение стало 8-м подряд для «Блю Джекетс».

«Похоже, в каждой игре происходит одна и та же старая история. Как будто ты смотришь один и тот же фильм снова и снова.

Честно говоря, я думаю, что мы должны продолжать стараться играть правильно, продолжать усердно работать.

Очевидно, у нас в команде есть молодые ребята, и этот клуб в прошлом году пережил непростые времена, поэтому нужно время, чтобы научиться побеждать.

Прямо сейчас кажется, что мы почти у цели, но не совсем, и это «почти у цели» – большая разница между победой и поражением. Мы должны учиться на своих ошибках», – сказал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.

Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по очкам в «Коламбусе» с Веренски – у обоих защитников по 1+10