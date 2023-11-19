Проворов о 8 поражениях «Коламбуса» подряд: «Как будто смотришь один и тот же фильм снова и снова. Мы должны учиться на ошибках»

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов высказался о серии поражений «Коламбуса» после игры с «Кэпиталс».

19 ноября «Коламбус» проиграл «Вашингтону» (3:4). Это поражение стало 8-м подряд для «Блю Джекетс».

«Похоже, в каждой игре происходит одна и та же старая история. Как будто ты смотришь один и тот же фильм снова и снова.

Честно говоря, я думаю, что мы должны продолжать стараться играть правильно, продолжать усердно работать.

Очевидно, у нас в команде есть молодые ребята, и этот клуб в прошлом году пережил непростые времена, поэтому нужно время, чтобы научиться побеждать.

Прямо сейчас кажется, что мы почти у цели, но не совсем, и это «почти у цели» – большая разница между победой и поражением. Мы должны учиться на своих ошибках», – сказал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.

Проворов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по очкам в «Коламбусе» с Веренски – у обоих защитников по 1+10

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6 комментариев

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цэсемьэр
Ответ copti_san
Как бы Проворов в новый талисман неудачи типа Дюшена не превратился. Где он не оказывается, там сразу команда внезапно на самое дно скатывается, хотя игрок неплохой
ерунду не надо выдумывать, это его второй клуб в НХЛ.
причём Филадельфия в 2 сезонах из 6 попадала в плей-офф и даже проходила первый раунд.
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mitos
День сурка в Коламбусе)
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copti_san
Ответ цэсемьэр
ерунду не надо выдумывать, это его второй клуб в НХЛ. причём Филадельфия в 2 сезонах из 6 попадала в плей-офф и даже проходила первый раунд.
Для той Филадельфии попасть в плей-офф только 2 раза из шести было провалом (и кстати возможно не последнюю роль в нём сыграл сам Иван, не оправдавший надежд на роль первого защитника команды), по сути они полноценно перестраиваться начали как раз с обменом Проворова. И я пока не говорю, что он уже таковым "талисманом" стал, но звоночек неприятный в любом случае
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