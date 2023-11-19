Овечкин после победы над «Коламбусом»: «Вашингтон» нашел свою игру. Мы не смотрим в таблицу, просто играем изо всех сил»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Чарли Линдгрен Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (4:3) в НХЛ.

Для команды из Вашингтона эта победа стала четвертой подряд, клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции.

«Думаю, мы нашли свою игру. Линдгрен играл невероятно, оставил нас в игре. Мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Просто играем изо всех сил и пытаемся набирать в каждой игре по два очка», – сказал форвард «Вашингтона».

Есть 827-я! Овечкин забил – несмотря на антирекорд года по игровому времени
 

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4 комментария

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mas76
пора питтсбургу задуматься
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newyork13
Придерживаемся системы, если коротко говоря
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Kuznechkin
Ответ mas76
пора питтсбургу задуматься
а что там думать? опытный Салли у руля, Сид - хэт трики кладет, Малкин зажигает как в молодые годы. Не?
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Direct free kick
Ответ mas76
пора питтсбургу задуматься
Зато почти бесплатно Райли Смита у Вегаса забрали, а у Вашингтога Пачиоретти в лазарете
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