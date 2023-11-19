Овечкин после победы над «Коламбусом»: «Вашингтон» нашел свою игру. Мы не смотрим в таблицу, просто играем изо всех сил»
Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (4:3) в НХЛ.
Для команды из Вашингтона эта победа стала четвертой подряд, клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции.
«Думаю, мы нашли свою игру. Линдгрен играл невероятно, оставил нас в игре. Мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Просто играем изо всех сил и пытаемся набирать в каждой игре по два очка», – сказал форвард «Вашингтона».
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