«Вашингтон» обыграл «Коламбус» – 4-я победа подряд, 2-е место в дивизионе. У «Блю Джекетс» 8 поражений подряд

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.

Сегодня «Кэпиталс» справились с « » (4:3) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 20 очков в 15 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе.

Для «Блю Джекетс» поражение стало 8-м подряд. Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 12 очков в 18 играх и занимает последнее место в Восточной конференции.