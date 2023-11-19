«Вашингтон» обыграл «Коламбус» – 4-я победа подряд, 2-е место в дивизионе. У «Блю Джекетс» 8 поражений подряд

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.

Сегодня «Кэпиталс» справились с «Коламбусом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 20 очков в 15 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе. 

Для «Блю Джекетс» поражение стало 8-м подряд. Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 12 очков в 18 играх и занимает последнее место в Восточной конференции. 

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8 комментариев

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Bombanero
Как сегодня судили Вашингтон, это просто шок.

Как можно было засчитать вторую шайбу Коламбуса, ума не приложу. Оши наотмашь бьют клюшкой по лицу - нет штрафа. Игрок Коламбуса зажимает подмышкой руку игрока Вашингтона и падает - две минуты Вашингтону.

Матрасов на мыло, столичных с победой)
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Direct free kick
Отличный повод снять все баллы с пицбурга и отправить на дно лиги
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Кино Музыка
Если так пойдет, к концу сезона Кэпс окажутся в числе фаворитов. Для претензий на чашку нет, казалось бы, главного - бомбардиров и вратаря. Но растет уровень звеньев, а это известная тема. В последние 20 сезонов чуть ли не половину кубков брали такие команды. Большинство бы еще наладить.
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Lis Krut
Ответ ZlomSpb
и при этом у команды до сих пор отрицательная разница шайб, удивляет конечно это.
Конечно.
Мячей забитых нет совсем - одни шайбы
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ZlomSpb
и при этом у команды до сих пор отрицательная разница шайб, удивляет конечно это.
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разноцветный логотип
ну хоть Годро забил, расчехлился, а то в это. сезоне он хоккей чаще смотрит, чем участвует
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ZlomSpb
Ответ Lis Krut
Конечно. Мячей забитых нет совсем - одни шайбы
ты прав, поправил. На автомате как-то вышло:)
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e1ther - e1ther
Ответ ZlomSpb
и при этом у команды до сих пор отрицательная разница шайб, удивляет конечно это.
у уток на западе аналогичные показатели, да и НДД ,тоже недалеко убежали)
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