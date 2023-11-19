«Вашингтон» обыграл «Коламбус» – 4-я победа подряд, 2-е место в дивизионе. У «Блю Джекетс» 8 поражений подряд
«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.
Сегодня «Кэпиталс» справились с «Коламбусом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 20 очков в 15 матчах и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе.
Для «Блю Джекетс» поражение стало 8-м подряд. Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 12 очков в 18 играх и занимает последнее место в Восточной конференции.
Как можно было засчитать вторую шайбу Коламбуса, ума не приложу. Оши наотмашь бьют клюшкой по лицу - нет штрафа. Игрок Коламбуса зажимает подмышкой руку игрока Вашингтона и падает - две минуты Вашингтону.
Матрасов на мыло, столичных с победой)
Мячей забитых нет совсем - одни шайбы