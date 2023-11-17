Мартемьянов про 0:4 с «Нефтехимиком»: «За последние  два матча нападающие наши забили ноль голов, так невозможно выиграть. Старались, лезли, но шайба не заходит»

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:4).

«Как и предполагали, что «Нефтехимик» очень мощно начнет, так оно и случилось. Мы пропустили быстрые два гола. Потом больше раскрывались. По самоотдаче к парням нашим претензий нет.

За последние два матча нападающие наши забили ноль голов, так невозможно выиграть. Старались, лезли, но шайба не заходит. Хотел бы отметить игру вратаря «Нефтехимика», очень надежно парень сыграл, молодец», – сказал Андрей Мартемьянов.