Кравец про 9 побед подряд: «Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя»

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).

«Очень напряженная игра с первых смен, много борьбы, хорошие скорости. Соперник не хотел уступать, много скоростных ребят у них в команде. Хорошо, что сравняли, очень важный гол в меньшинстве забили, а в третьем периоде уже, наконец, решили вопрос и в большинстве.

Самое главное, что на протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались, вратарь здорово отыграл.

Девять побед подряд? Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя – все в сумме. Команда старается в любой ситуации найти путь к победе.

не играл просто из-за ротации. Либор хорошо играет, приносит пользу команде, просто вернулся в состав , и мы так решили», – сказал главный тренер «Авангарда» .

«Авангард» выиграл 9-й матч подряд