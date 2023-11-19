Кравец про 9 побед подряд: «Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Михаил Кравец Сергей Бойков Либор Шулак Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).

«Очень напряженная игра с первых смен, много борьбы, хорошие скорости. Соперник не хотел уступать, много скоростных ребят у них в команде. Хорошо, что сравняли, очень важный гол в меньшинстве забили, а в третьем периоде уже, наконец, решили вопрос и в большинстве.

Самое главное, что на протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались, вратарь здорово отыграл.

Девять побед подряд? Это коллективные действия, ребята по кусочку приносят пользу. Кто-то играет в меньшинстве, кто-то ловит шайбы на себя – все в сумме. Команда старается в любой ситуации найти путь к победе.

Шулак не играл просто из-за ротации. Либор хорошо играет, приносит пользу команде, просто вернулся в состав Бойков, и мы так решили», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» выиграл 9-й матч подряд

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кошка Маргай
Ответ Александр Невский
Нефтехимик не команда ни чего сделать не может .
Против Авы - да, против Спартака - да, против СКА - кое-что сделала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
мог в конце дать 3 и 4 звену поиграть, тем более в большинстве
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кошка Маргай
Против Авы - да, против Спартака - да, против СКА - кое-что сделала
Кое что сделали против ска ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий