Юдин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. Не понимаю, почему этот эпизод до сих пор обсуждают»

Теги Локомотив СКА Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» – СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Я не понимаю, в чем смысл спорить и почему этот эпизод до сих пор обсуждают. Даже если бы вбрасывание было засчитано как нормальное, все равно бы «Локомотив» не успел забить гол, потому что прошло больше, чем 1,1 секунды.

Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. И если бы посмотрели повтор видео, обнаружили бы, что шайба пересекла линию ворот после истечения игры», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

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7 комментариев

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alklimov2018
ТАк вроде же питерские сказали, что за эти 1.1 сек судья успел и бросить и сообразить что не так и руку даже поднять.
Почему тогда забить невозможно?
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Превозмогатель
база
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Melnikov1968
Один из самых бестолковых хоккеистов высказался.
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Серёжа Новиков
Согласен, если посмотреть, прошло больше секунды перед голом. Другое дело, что секудометрист начал отсчет времени с опозданием. Что, по моему и произошло. Умышленно? Кто его знает.
Но секунда прошла до гола по моему.
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Docentr9
Еще один "умник" все порешал
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