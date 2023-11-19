Юдин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. Не понимаю, почему этот эпизод до сих пор обсуждают»
Александр Юдин высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» – СКА.
СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.
«Я не понимаю, в чем смысл спорить и почему этот эпизод до сих пор обсуждают. Даже если бы вбрасывание было засчитано как нормальное, все равно бы «Локомотив» не успел забить гол, потому что прошло больше, чем 1,1 секунды.
Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. И если бы посмотрели повтор видео, обнаружили бы, что шайба пересекла линию ворот после истечения игры», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде
Почему тогда забить невозможно?
Но секунда прошла до гола по моему.