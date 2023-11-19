Юдин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. Не понимаю, почему этот эпизод до сих пор обсуждают»

Александр Юдин высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» – СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Я не понимаю, в чем смысл спорить и почему этот эпизод до сих пор обсуждают. Даже если бы вбрасывание было засчитано как нормальное, все равно бы « » не успел забить гол, потому что прошло больше, чем 1,1 секунды.

Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. И если бы посмотрели повтор видео, обнаружили бы, что шайба пересекла линию ворот после истечения игры», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде