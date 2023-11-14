Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». У него 9 очков в 14 играх
Валерий Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом».
Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кракена» (5:1).
В этом сезоне все 3 гола россиянина пришлись на игры против «Сиэтла». Всего у него 9 (3+6) очков в 14 играх.
Сегодня Ничушкин (21:36, 5:47 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, «0») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также получил малый штраф.
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