Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». У него 9 очков в 14 играх

Валерий Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом».

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кракена» (5:1).

В этом сезоне все 3 гола россиянина пришлись на игры против « ». Всего у него 9 (3+6) очков в 14 играх.

Сегодня Ничушкин (21:36, 5:47 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, «0») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также получил малый штраф.