Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». У него 9 очков в 14 играх

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом».

Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата против «Кракена» (5:1). 

В этом сезоне все 3 гола россиянина пришлись на игры против «Сиэтла». Всего у него 9 (3+6) очков в 14 играх. 

Сегодня Ничушкин (21:36, 5:47 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве, «0») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также получил малый штраф. 

4 комментария

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Radik_2.0
у Валеры особые отношения с Сиэтлом после прошлого плей-офф , видимо
+3
0
+3
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Кино Музыка
Спугнул фарт, похоже.
+1
0
+1
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Андрей Зборовский
Переплатил ему Джо
0
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Кашпир
Появись Сиэтл в лиге на несколько лет раньше, то и не было б той знаменитой серии.
0
0
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