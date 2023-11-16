Григоренко о 2:1 с «Амуром»: «Второй матч подряд мы мало пропускаем, это хороший знак»
Михаил Григоренко подвел итоги матча с «Амуром» (2:1).
«Сейчас в лиге не осталось простых соперников. Все команды борются за плей-офф, все хотят выигрывать независимо от положения в турнирной таблице. «Амур» — хорошая команда, есть опытные ребята, сильная вратарская линия.
Нет разницы, забивать или отдавать передачи, главное — помогать команде. Сегодня у Никиты Нестерова удачно получалось бросать. У меня тоже были моменты, где-то не попал в ворота, где-то перекладина.
Стараемся делать правильные вещи, все играем на команду. Второй матч подряд мы мало пропускаем, это хороший знак.
Когда лидеры команды отсутствуют, немного меняется химия. В большинстве не хватает и Кости Окулова, и Антона Слепышева. Конечно, когда состав полный, легче играть», – сказал нападающий ЦСКА.
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