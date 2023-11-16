Григоренко о 2:1 с «Амуром»: «Второй матч подряд мы мало пропускаем, это хороший знак»

Теги ЦСКА Амур КХЛ Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко подвел итоги матча с «Амуром» (2:1).

«Сейчас в лиге не осталось простых соперников. Все команды борются за плей-офф, все хотят выигрывать независимо от положения в турнирной таблице. «Амур» — хорошая команда, есть опытные ребята, сильная вратарская линия. 

Нет разницы, забивать или отдавать передачи, главное — помогать команде. Сегодня у Никиты Нестерова удачно получалось бросать. У меня тоже были моменты, где-то не попал в ворота, где-то перекладина.

Стараемся делать правильные вещи, все играем на команду. Второй матч подряд мы мало пропускаем, это хороший знак. 

Когда лидеры команды отсутствуют, немного меняется химия. В большинстве не хватает и Кости Окулова, и Антона Слепышева. Конечно, когда состав полный, легче играть», – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий